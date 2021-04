L'édition 2021 de Roland-Garros subira-t-elle le même sort que sa devancière ? Alors que la France est entrée dans un troisième confinement d'au moins quatre semaines pour juguler l'épidémie de coronavirus, la question d'un nouveau report du tournoi est désormais posée. Invitée par nos confrères de France Info samedi, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu l'a confirmé, indiquant que le dialogue sur le sujet était ouvert avec l'organisation.

"Nous sommes en discussion avec eux pour voir s’il faut changer de date pour que cela coïncide avec une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements. Aujourd’hui, bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaie de limiter les chances de cluster, de propagation du virus au sein des sports professionnels", a notamment estimé Maracineanu. L'an passé, la Fédération française de tennis avait décidé unilatéralement de reporter Roland-Garros à l'automne (27 septembre-11 octobre).

Roland-Garros "Plein d'options" envisagées sauf une jauge à 100% et une annulation 31/03/2021 À 18:54

Le nouveau président de la FFT Gilles Moretton s'était néanmoins dit "optimiste" quant à la tenue du tournoi aux dates prévues (23 mai-6 juin prochains), voici quelques jours. La décision finale devrait dépendre de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays lors des prochaines semaines.

Tennis Mektic et Pavic au palmarès de Miami en double IL Y A 2 HEURES