On en sait un peu plus sur le programme des premiers jours de Roland-Garros. Si l'identité de ceux qui lanceront les hostilités dans deux jours lors du fameux "Sunday Start" n'est pas encore connue, le "Big 3" n'en fera en tout cas pas partie. L'organisation du tournoi a dévoilé que les parties basses des tableaux de simples lanceraient le tournoi dimanche et lundi. Or Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont tous regroupés dans la partie haute chez les messieurs. Ils n'entreront donc en scène que lundi ou mardi, tout comme Ashleigh Barty ou Sofia Kenin côté féminin.

Il ne serait d'ailleurs pas surprenant que le numéro 1 mondial serbe n'entre en scène que mardi puisqu'il est toujours engagé actuellement dans le tournoi de Belgrade. Parmi les têtes d'affiche, qui pourrait donc jouer dès dimanche ? Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem et Daniil Medvedev sont susceptibles de figurer parmi les élus, tout comme Naomi Osaka ou Serena Williams du côté de ces dames.

