C'est une statistique dont le tennis français se serait bien passé. Cela fait désormais 15 ans qu'aucune Française engagée en qualifications ne s'en est extirpée pour intégrer le tableau final du simple dames de Roland-Garros. Et cette année, les espoirs des Bleues ont été définitivement douchés dès le 2e tour de ces qualifs (pour la troisième fois consécutive) : mercredi Loïs Boisson et Carole Monnet ont respectivement subi la loi de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (6-4, 6-3) et de l'expérimentée joueuse roumaine Monica Niculescu (6-2, 6-4).

Lors de l'édition 2006, Aravane Rezaï et Virginie Pichet avaient réussi à décrocher leur billet en passant par ces fameuses qualifications. Elles restent donc les dernières Françaises à l'avoir fait.

