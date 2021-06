Tennis

Roland-Garros - Tsitsipas, Zverev, Medvedev... Qui sera au rendez-vous de la finale ?

ROLAND-GARROS 2021 - Si la partie haute est dominée par Nadal et Djokovic, le bas de tableau est plus ouvert avec les Zverev, Medvedev ou Tsitsipas. Qui parviendra à rallier la finale ? Camille Pin, Laurent Vergne et Bertrand Milliard donnent leur favori avant le début des 8es de finale. L'intégralité de Terre Débattue est à retrouver en podcast.

00:07:53, Hier à 20:44