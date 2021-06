Tennis

Terre Débattue - La question qui fâche: Y aura-t-il une vie après le Big 3 Federer Nadal Djokovic ?

ROLAND-GARROS 2021 - Vu l'engouement autour des trois ogres en Grand Chelem à Paris, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, les autres joueurs ont encore un train de retard pour être leur équivalent sur le circuit. Notre consultante Camille Pin et nos journalistes Laurent Vergne et Cyril Morin s'interrogent sur la vie après eux. Y en aura-t-il vraiment une qui vaudra la peine d'être vécue?

