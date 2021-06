Tennis

"Tsitsipas-Isner, en condition indoor, ça peut tout changer"

ROLAND-GARROS 2021 - L'affiche de vendredi sera l'opposition entre Stefanos Tsitsipas et John Isner, dernier match du court central en session de nuit. Avec le temps instable qui attend les joueurs, ce match est peut-être plus ouvert qu'il n'y parait selon nos spécialistes Camille Pin, Bertrand Milliard et Cyril Morin, regroupés autour d'Olivier Canton dans Terre Débattue, à écouter en podcast.

00:04:07, il y a 32 minutes