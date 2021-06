Humbert n'y arrive toujours pas à Roland

La terre battue de Roland-Garros est décidément maudite pour Ugo Humbert, éliminé pour la troisième fois de suite au 1er tour. Tête de série numéro 29 cette année, le Français a encore chuté dès son entrée en lice, en quatre sets comme en 2019 et 2020 (6-4, 6-4, 2-6, 6-4). Son bourreau se nomme Ricardas Berankis, qui n'a jamais fait mieux qu'un 2e tour sur l'ocre parisien en sept participations avant cette année.

Difficile de savoir si le retard du début du match a perturbé Humbert mais celui-ci a tardé à prendre la mesure du jeu adverse et malgré un sursaut dans le troisième set et une belle bataille à 5-4 sur le jeu de service de Berankis dans le quatrième, il a dû s'incliner en 3h01 de jeu. Le Lituanien affrontera Caruso au Duckworth pour faire mieux que son seul deuxième tour à Roland-Garros.

Ferro a dû cravacher

Fiona Ferro aborde Roland-Garros 2021 dans une position particulière. Non seulement elle doit confirmer son huitième de finale de 2020 mais elle doit aussi assumer son statut de numéro un française. Chose faite dans le premier set face à la Taïwanaise En-Shuo Liang (6-1). Chose en revanche complètement ratée dans le second qu'elle a traversé comme un fantôme (1-6) avant heureusement de se reprendre dans la dernière manche (6-1, 1-6, 6-4). Elle a avoué au micro sur le court être soulagée de s'en être sortie, on la comprend.

Babel n'a pas démérité

Quart de finaliste chez les juniors l'an dernier, Océane Babel effectuait ses premiers pas dans le grand bain mardi. Un baptême compliqué, puisqu'elle a fait face à la 6e mondiale, Elina Svitolina, qui plus est sur la scène imposante du court Philippe-Chatrier. Après un premier set difficile, la jeune Française (1111e à la WTA) a réussi à breaker dans la seconde manche jusqu'à mener 5-2. Mais Svitolina a haussé le ton, à l'image de son débreak blanc lorsque Babel a servi pour le set, et remporté les cinq derniers jeux pour s'imposer 6-2, 7-5.

