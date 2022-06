Au lendemain de son abandon en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev en sait un peu plus sur la nature de sa blessure. Dans un message publié sur son compte Instagram, l'Allemand a donné de ses nouvelles : "D'après les premiers examens médicaux, il semble que je me sois déchiré plusieurs ligaments latéraux du pied droit", a-t-il écrit.

Ça a l'air d'être une blessure très sérieuse mais les médecins sont encore en train de l'analyser", avait-il confié. Selon les premiers résultats, il ne souffrirait donc pas de fracture mais les dégâts ligamentaires sont tout sauf anodins. Vendredi soir, le numéro 3 mondial, héros (très) malheureux de cette édition 2022, avait déjà fait part de son inquiétude . "", avait-il confié. Selon les premiers résultats, il ne souffrirait donc pas de fracture mais les dégâts ligamentaires sont tout sauf anodins.

Examens complémentaires à venir

Toutefois, impossible encore de déterminer la nature exacte et la durée de l'indisponibilité du champion olympique, qui va désormais rentrer chez lui pour des examens complémentaires. "Je m'envolerai pour l'Allemagne lundi pour faire d'autres examens et déterminer le meilleur et le plus rapide moyen pour moi de récupérer", a-t-il précisé.

Alexander Zverev s'est blessé vendredi sur le court Philippe-Chatrier sur une reprise d'appui après un coup droit frappé en bout de course. "Moment très difficile sur le court aujourd'hui (vendredi, NDLR), match fantastique jusqu'à ce qu'il se passe ce qu'il s'est passé (...) Ce n'est pas un moment facile pour moi", avait-il commenté vendredi. "Merci à tous pour vos nombreux messages, votre soutien compte beaucoup pour moi", a remercié l'Allemand sur Instagram.

Rafael Nadal au chevet d'Alexander Zverev, touché à la cheville droite et contraint à l'abandon en demi-finale de Roland-Garros, le 3 juin 2022. Crédit: Getty Images

