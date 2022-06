Miami, le 25 mars dernier. En battant Viktorija Golubic au premier tour, Iga Swiatek s'assure la première place mondiale à l'issue du tournoi floridien. Tout est allé très vite. Quarante-huit heures plus tôt, Ashleigh Barty, numéro un du classement WTA, a pris tout le monde de court en annonçant son départ à la retraite à seulement 25 ans, ouvrant la porte à la prise de pouvoir de la jeune Polonaise.

Pour toute joueuse, l'accession au trône est une consécration. Dans le cas de Swiatek, ce fut à la fois une joie et un poids, en raison des circonstances. Si elle s'était programmée pour devenir un jour numéro un, elle ne s'était pas préparée à embrasser ce rôle dès maintenant. La décision de Barty a tout changé. Comme si la chose lui tombait dessus avant même qu'elle ne puisse aller la chercher par elle-même.

"Une carrière, c'est un apprentissage permanent, et la place de numéro un en a été le meilleur exemple". C'est Daria Abramowicz qui le dit. Depuis maintenant plus de trois ans, cette psychologue, spécialisée dans la psychologie du sport et de la performance, travaille aux côtés de la championne. On la présente parfois comme sa "coach mentale", terme que Swiatek et Abramowicz récusent de concert, pour son côté trop réducteur, tant Daria est devenue indispensable au quotidien face au tourbillon qui balaie la carrière et la vie d'Iga ces deux dernières années, au fil de sa folle ascension.

J'ai toujours pensé que la préparation mentale était la chose la plus importante

Peut-être plus encore que son titre surprise à Roland-Garros en octobre 2020 à seulement 19 ans, cette place de numéro un mondiale a constitué un test pour la joueuse. "Daria m'aide énormément à appréhender toutes les situations nouvelles, nous dit-elle. C'est une période formidable pour moi, mais aussi difficile sous certains aspects. Être numéro un mondial, surtout pour la première fois, n'est pas simple à gérer."

"C'est arrivé si vite qu'elle n'a pas eu le temps de s'ajuster, explique Daria Abramowicz. Ça semblait presque surréaliste. En une nuit, tout a changé. J'ai été témoin de ça, elle a reçu des dizaines de messages de félicitations. Même des joueurs et des joueuses voulaient se faire prendre en photo avec elle, faire un selfie avec la nouvelle numéro un. C'était différent de tout ce qu'elle avait expérimenté avant. Mais elle l'a très bien géré."

Peut-être parce que, dès la sortie de l'adolescence, elle avait compris l'importance du travail sur ces aspects psychologiques. Iga Swiatek n'avait que 17 ans et ne figurait même pas dans les 150 premières mondiales quand elle a décidé de s'attacher les services de Daria Abramowicz. Une conviction ancrée en elle : pour s'imposer au plus haut niveau et assouvir ses ambitions, l'aspect le plus déterminant se nichait là.

"J'ai toujours pensé que la préparation mentale était la chose la plus importante, confirme-t-elle. Novak Djokovic l'a dit un jour. Tout le monde, au top niveau, est capable de frapper un beau coup droit, un beau revers, ou d'être fort physiquement. Mais le vrai champion sera celui qui est le plus fort mentalement. Si on prend le Top 10, il y a beaucoup de joueuses talentueuses. Mais celle qui a la capacité de gérer les moments les plus importants, de jouer le meilleur tennis dans ces moments-là, savoir quand et comment prendre des risques, c'est celle qui va gagner. J'ai toujours voulu travailler sur ça."

Rester dans l'œil du cyclone

Par chance pour elle, en Daria Abramowicz, la native de Varsovie a trouvé la personne idoine. Professionnellement, mais bien au-delà, selon la psychologue : "Dès le début, Iga a été très ouverte d'esprit. Je n'étais pourtant pas totalement sûre qu'elle accepterait ma philosophie, parce que j'ai une approche un peu différente de la plupart des psychologues du sport. J'ai une vision plus globale, qui va au-delà du court. Je m'attache à tout ce qui connecte la santé mentale, l'équilibre, le bien-être. Mais humainement, ça a tout de suite collé entre nous et pour moi, c'était le plus important. Ce que les gens voient d'Iga à la télé, c'est juste la partie émergée d'un iceberg. Notre travail est beaucoup plus profond."

Ce que Daria aime le plus chez Iga ? Son exigence et son désir de compréhension. Elle n'est pas là pour ingurgiter, mais pour assimiler. "Si je devais définir Iga en quelques mots, je dirais 'Intelligente et vive d'esprit'. Vive et ouverte, résume Abramowicz. C'est sa plus grande qualité. Ça l'aide à prendre les bonnes décisions et à les prendre vite. Sur le court et en dehors. Elle veut constamment comprendre ce qu'on fait. Elle en a besoin. Elle veut à chaque fois savoir pourquoi on fait telle ou telle chose, comment on le fait, à quoi ça sert précisément. Pour moi, c'est un défi, mais c'est aussi ce qui rend cette collaboration si intéressante. Elle m'a aidé à avancer, à évoluer comme psychologue du sport."

Tout est allé très vite pour la jeune Swiatek. Un premier titre du Grand Chelem à 20 ans, alors qu'elle pointait au-delà de la 40e place au classement mondial. Cette fameuse place de numéro un. Les attentes du public, celles des médias. Les siennes, aussi, qui ont forcément évolué plus vite que prévu. La notoriété, aussi. En Pologne, la championne est devenue un personnage important, sans doute la sportive la plus populaire du pays avec Robert Lewandowski. Dans l'exercice de son métier comme dans la vie quotidienne, elle a dû franchir les étapes à marche forcée.

"Tout a changé pour elle et autour d'elle, c'est certain, constate la psychologue. C'est un peu comme un cyclone. Tout tourne autour de nous mais dans l'œil, tout est calme. Nous, on essaie de rester dans l'œil du cyclone, pour qu'elle garde son identité, qu'elle ne s'éloigne pas de ses valeurs, y compris dans ses relations avec les gens. C'est difficile pour Iga et pour l'équipe parce que tout va vite et tout tourbillonne, mais c'est essentiel."

Les deux visages de la confiance

Aujourd'hui, Iga Swiatek a un problème de riche. Elle doit gérer la victoire, puisqu'elle ne connaît plus rien d'autre depuis des mois. A l'aube de cette finale de Roland-Garros contre Coco Gauff, elle affiche au compteur 34 matches gagnés consécutivement, série en cours. Sa confiance est au sommet. La confiance, ce Graal du sportif de haut niveau, à la fois indispensable et fragile. Il faut des années pour la construire, mais elle peut s'évaporer rapidement.

Avec son esprit structuré, Swiatek distingue toutefois les deux visages de cette si précieuse alliée. "Il y a deux types de confiance, décrypte-t-elle. Celle que tu peux acquérir en enchaînant quelques victoires. Ça va te servir, disons, pour les deux semaines à venir. Mais celle-ci est fragile. Puis il y a celle que tu as beaucoup plus profondément ancrée en toi. C'est la plus dure à construire mais c'est la plus importante parce que, même si tu perds un match ou deux, elle agit comme une petite voix, et elle ne va pas te dire 'Tu es nul au tennis' mais, au contraire 'Tout va bien, tu dois juste retourner au travail et apprendre encore certaines choses'."

L'un est conjoncturel, l'autre structurel. Le premier est souvent la conséquence du second. "Avec Iga, on travaille sur la confiance, mais plus orientée vers ses qualités, ses capacités, que sur les résultats en eux-mêmes, qui peuvent être variables selon les périodes, précise sa coach. Ses qualités et son potentiel, eux, ne le sont pas." C'est parce qu'elle a posé des fondations solides, tennistiquement, physiquement et mentalement avec son staff, qu'Iga Swiatek s'épanouit pleinement ces derniers mois. Tout en se préservant de croire que, parce que tout est presque "facile" pour elle en ce moment sur le court, elle pourrait lever le pied.

"L'excès de confiance, c'est la plaie, juge encore Daria Abramowicz. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Vous ne devez jamais oublier ça. Si vous y parvenez, ça vous préserve de l'excès de confiance ou, pire, de l'arrogance. Si vous pensez que vous avez réponse à tout, vous êtes dans l'excès. Bien sûr qu'on parle de ça ensemble. De la confiance, de l'excès de confiance. Mais comptez sur toute l'équipe pour lui maintenir les pieds sur terre." "Je crois que c'est impossible pour moi d'être dans l'excès de confiance, rassure la joueuse. Je suis plutôt du genre à ne jamais être satisfaite de ce que je fais, à vouloir toujours faire plus et mieux. Je ne suis pas arrogante."

Qu'elle reste elle-même

L'autre écueil qui pourrait la guetter tient à une forme de lassitude. Malgré sa jeunesse, le destin d'une Ashleigh Barty est venu lui rappeler que celle-ci était susceptible de débarquer plus vite qu'on ne l'imagine. "Iga est très fraîche, très spontanée, et il faut qu'elle conserve ça", selon Abramowicz. "Avec la pression des résultats, les attentes des médias, parfois, on oublie que le tennis est juste un jeu et doit rester un plaisir", convient la numéro un mondiale.

Parfois, elle voit poindre la monotonie. Elle y voit un avertissement. "J'ai deux souvenirs qui me reviennent, un sur le court à l'entraînement, et un autre à la salle où on travaillait le physique et j'ai ressenti ces deux fois-là une forme de routine, raconte-t-elle. Et je me souviens avoir dit à mon coach 'On arrête, faisons autre chose, je ne sais pas, allons faire du frisbee, allons au parc, n'importe quoi'. Parfois, c'est bien de casser la routine justement pour garder cette notion de plaisir. Si tu t'amuses sur le court, tout sera plus simple." Iga Swiatek gagne parce qu'elle s'amuse, plus qu'elle ne s'amuse parce qu'elle gagne.

Samedi, sur le court Philippe-Chatrier, il lui restera deux sets à gagner pour conquérir son deuxième tournoi majeur et asseoir son autorité en tant que patronne incontestable sur le circuit. Jusqu'ici, elle a plutôt bien géré cette quinzaine abordée avec une gigantesque pancarte de favorite dans le dos.

Le conseil de Daria ? "Qu'elle reste elle-même. Ce qu'elle a appris l'année dernière, c'est comment gérer la pression. Elle était tenante du titre. Cette fois, elle ne l'était pas, mais elle est numéro un mondiale et elle a gagné cinq tournois de suite. Mais l'important, c'est de contrôler ce qu'elle peut contrôler. Quand elle rentre sur le court, peu importe qu'elle ait gagné cinq tournois avant. Elle aime la surface, elle aime l'ambiance ici à Paris, elle aime les balles. Tout va bien. Après, comme dirait Rafa (l'idole d'enfance de Swiatek, NDLR), ce qui doit arriver arrivera (rires)."

