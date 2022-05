Coup de jeune à venir samedi sur le court Suzanne-Lenglen. Hugo Gaston, 21 ans, va recevoir la réplique de Holger Rune, 19 ans. Pas commun pour le gaucher toulousain d'affronter un joueur de deux ans son cadet, même s'il a déjà vécu cette expérience l'automne dernier à Bercy contre Carlos Alcaraz. Mais si ce duel-là s'annonce particulier, c'est aussi parce que le Danois est sans doute un des joueurs dont il est le plus proche sur le circuit.

Ces deux-là s'apprécient. Jeudi, après leur qualification pour les 16es de finale où ils auront donc rendez-vous, ils ont rivalisé d'amabilités. Sans se forcer une seconde, et en employant quasiment les mêmes mots. "C'est un mec bien", a soufflé Rune. "C'est un mec très gentil en dehors du terrain, une personne que j'apprécie", a répliqué le Français, avant de glisser dans un sourire : "Ça reste un pote mais sur le terrain, ce ne sera pas un pote."

Le rapprochement entre les deux minots date du dernier Masters Next Gen, à Milan, en novembre 2021. Placés chacun dans une poule et éliminés dès cette phase de groupe, Gaston et Rune n'avaient pas croisé le fer mais ils ont appris à se connaître en Lombardie. "Forcément, on n'était que huit joueurs, donc on était tous assez proches", évoque Gaston.

Mais ce fut tout particulièrement pour eux. Au point de programmer des séances d'entraînement ensemble dès qu'ils en ont eu l'occasion depuis, et même un peu plus. "Vu qu'on s'entendait très bien, reprend le Tricolore, on a discuté tous les deux pour faire le double à Marseille cette année. En plus, on a bien joué." Effectivement. Dans la cité phocéenne, au mois de février, ils ont atteint les demi-finales, en sortant notamment au passage la paire Herbert-Mahut. Pas vilain.

Cette semaine, à leur arrivée à Roland-Garros, ils se sont à nouveau entraînés ensemble afin de parfaire leur préparation pour le tournoi. Samedi, sur le court, ce sera en revanche leur toute première confrontation en compétition chez les professionnels. Et là, Gaston redevient sérieux, comme pour n'importe quel adversaire : "Rune est un très bon joueur encore très jeune. On en parle forcément moins qu'Alcaraz, mais il a le même âge que lui. Il est 35e ou 30e aujourd'hui. Il a beaucoup de victoires cette année. Il vient de gagner son premier titre. C'est un joueur qui joue très dur. Donc, ce sera un match très compliqué mais ce sera un bon moment."

Holger Rune, lui, s'attend à subir "en vrai" la malice du Français qu'il connaît bien à l'entraînement. "D'une certaine manière, Hugo est un joueur marrant, dit-il. Il varie énormément. J'ai hâte de le jouer pour la première fois." Mais sa plus grande crainte, c'est de l'affronter ici, à Paris : "Il a déjà fait de grandes choses, notamment à Roland-Garros. Ce sera sur un grand court avec sans doute énormément de monde pour le soutenir. Mentalement, il faut que je me prépare à ça, que je sois prêt."

Ce sera effectivement une des probables clés de ce troisième tour. Le public parisien est en train de devenir plus acteur que jamais. Après deux années en mode pandémie, et avec la fin de la Coupe Davis dans sa formule historique, les spectateurs français semblent reporter leur envie de vibrer "nationalement" sur leurs deux plus gros tournois à la maison, Roland-Garros et Bercy. Hugo Gaston n'est pas le dernier à en avoir profité. A l'Accor Arena, il y a sept mois, Carlos Alcaraz avait fini par craquer contre le Toulousain.

Pour un joueur très jeune, c'est une donnée parfois complexe à maîtriser. Or Rune fait un peu penser à l'Alcaraz de novembre dernier. Il est en pleine confiance et en pleine ascension. Mais il demeure aussi inexpérimenté, à la fois à ce niveau et dans un contexte potentiellement brûlant. "J'espère que ce sera un peu la même chose que contre Alcaraz", plaide l'élève de Marc Barbier. Avec le même dénouement, surtout.

