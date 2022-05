Comme un symbole, le soleil a percé le ciel terne de Roland-Garros quelques instants après sa balle de match. Geoffrey Blancaneaux, qualifié pour le tableau principal vendredi après sa victoire face à l'Allemand Daniel Masur (6-1, 6-3), est bien l'unique éclaircie française dans la grisaille. Lui seul aura réussi à franchir le marathon des qualifications.

Une vraie satisfaction pour le vainqueur du tournoi juniors en 2016. Il avait alors battu en finale un certain Félix Auger-Aliassime, de deux ans son cadet, mais qui a percé, et pas qu'un peu, sur le circuit principal, quand Geoffrey Blancaneaux, lui, galérait depuis son arrivée chez les seniors. Mais depuis un an, tout doucement, le Parisien progresse. A son rythme. Il vient d'intégrer les 200 premiers mondiaux, soit un gain de près de cent places par rapport au mois de décembre dernier.

Première à Roland, mais pas en Grand Chelem

Sur un court numéro 14 bondé et qui l'a poussé vers la qualification, Blancaneaux a eu besoin d'à peine plus d'une heure pour l'emporter, même si la conclusion a été un peu plus délicate. Après avoir mené 6-1, 5-1 et obtenu deux balles de match sur son engagement à 5-2, il s'est crispé et a concédé le débreak. Heureusement, il avait de la marge et dès le jeu suivant, sur le service de son adversaire, le Français a fini le travail.

A bientôt 24 ans, Geoffrey Blancaneaux n'a plus tout à fait l'âge d'être un espoir, mais cette accession au grand tableau de Roland-Garros vient valider son avancée de la dernière année. Ce sera donc une grande première pour lui porte d'Auteuil puisqu'il avait échoué systématiquement en qualifications ces cinq dernières années, mais pas ses débuts en Grand Chelem. En 2017, il avait bénéficié d'une wild-card à l'US Open dans le cadre des accords entre les fédérations américaine et française. Il s'était alors incliné en trois sets contre Yuichi Sugita. Quatre ans et demi plus tard, le revoilà. Et cette fois, il ne doit sa place qu'à lui-même.

