Novak Djokovic, un n°1 mondial en mission. Sur la lancée de son début de tournoi, le Serbe a facilement obtenu son billet pour les quarts de finale, dimanche, en milieu d'après-midi, après une victoire maîtrisée en trois sets face à Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3), après 2h15 de jeu, sur le court Suzanne-Lenglen. Autoritaire, Djokovic n'a toujours pas concédé le moindre set à Paris lors de ce tournoi. Il attend le vainqueur du choc entre Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime.

Ce 8e de finale devait être le premier très gros test pour le Serbe dans ce tournoi. Et il a été passé avec succès. Si l'ensemble du match n'a pas été parfait d'un point de vue technique, mais c'est quelque chose d'excusable quand on affronte Diego Schwartzman, l'un des meilleurs contreurs du circuit, le Serbe a confirmé qu'il avait retrouvé son tennis et son physique.

Novak Djokovic

Surtout, il a montré qu'il avait toujours ce mental en acier trempé. Il fallait être fort dans la tête car il a été sifflé lors de son entrée sur le court. Cet accueil peu amical s'est payé plus tard quand il a défié, doigt sur l'oreille à l'appui, ses détracteurs après être sorti vainqueur de certains duels.

31 montées au filet pour Djoko

Djokovic n'a eu qu'une énorme alerte lors de cette rencontre. Elle a eu lieu au tout début du deuxième acte. Mené 3-0 et breaké, le Belgradois a montré quelques menus signes d'exaspération quant à son niveau de jeu subitement déclinant. Mais quoi de mieux qu'un Diego Schwartzman pour se relancer.

El "Peque", le petit, est un joueur formidable mais il est aussi son pire ennemi. A 3-1, il a laissé échapper un jeu de service qui lui tendait les bras. A 40/30, son énorme faute en revers l'a condamné à la nuit. Djokovic a debreaké et enchaîné quatre jeux de rang pour boucler la deuxième manche.

Le reste de la rencontre a ressemblé à une démonstration, Djokovic allant même beaucoup au filet (26 points gagnés sur 31 montées) dans l'ensemble pour échapper au lift adverse. Beaucoup varier était la clé. Et Djoko, bien aidé par son service dans les moments importants, l'a fait.

Après avoir écarté deux balles break au tout début, le n°1 mondial a appuyé sur le champignon pour prendre rapidement les commandes de ce match. Un peu plus d'1h30 plus tard, il avait son billet pour le 16e quart de finale de sa carrière à Roland-Garros. Même dans des conditions plus lentes que d'habitude, il s'est adapté, son service est revenu au bon moment et sa science du jeu a fait le reste. Plus que jamais, Djoko est l'homme à battre.

Novak Djokovic

