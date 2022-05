Vite fait, bien fait. Archi-favorite du tournoi, Iga Swiatek a entamé son Roland-Garros pied au plancher en écartant Lesia Tsurenko (6-2, 6-0) sur le court Philippe-Chatrier, où elle espère soulever dans treize jours le trophée pour la deuxième fois de sa jeune carrière. En attendant, la numéro un mondiale a franchi le premier obstacle sans trembler et sans suer. Elle n'a eu besoin que de 54 minutes pour s'imposer et signer sa 29e victoire consécutive.

Ad

Pas grand-chose à signaler pour la patronne du circuit, qui a martyrisé Tsurenko sur son service, particulièrement sur une deuxième balle d'une extrême faiblesse. Elle n'a remporté que 32% des points derrière sa première et 25% sur sa seconde. Difficile de construire quoi que ce soit dans ces conditions. L'Ukrainienne de 32 ans n'avait pas les armes pour contrarier Swiatek, sans parler de la menacer.

Roland-Garros La journée des Français : Dodin passe à son tour à la trappe IL Y A UNE HEURE

Une bonne entrée en matière donc pour Iga Swiatek même si, histoire de chercher la petite bête, on notera qu'elle a concédé son premier break du tournoi même si elle n'a laissé filer que deux jeux en route. Elle a aussi connu un peu de déchet par moments, notamment côté coup droit. Mais encore une fois, on pinaille. Swiatek pourrait retrouver une autre joueuse ukrainienne au prochain tour si Dayana Yamstremska vient à bout d'Alison Riske.

"Je me sens super bien, a-t-elle confié sur le court après sa victoire expéditive. J'aime toujours être ici, même si les deux derniers jours ont été sombres et pluvieux. Mais Paris a cette 'vibe' que j'aime et j'adore jouer ici. J'ai eu deux bonnes journées d'entraînement avant le tournoi et j'ai pu trouver mon rythme. C'était un bon premier match pour moi, je suis contente d'avoir fini rapidement."

Roland-Garros Osaka sortie d'entrée par Anisimova IL Y A UNE HEURE