Tennis

Impossible pour Schwartzman & Auger-Aliassime? "Surjouer pour prendre un set à Nadal & Djokovic oui, mais le match non"

ROLAND-GARROS - Dimanche, un défi énorme attend Diego Schwartzman et Félix Auger-Aliassime. L'Argentin et le Canadien affrontent les deux favoris, Novak Djokovic et Rafael Nadal en huitième de finale, avant un quart de finale qui scellerait leurs retrouvailles en Grand Chelem. Pour Arnaud Di Pasquale et consorts dans le podcast DiP impact, ne pas perdre en 3 sets serait déjà une satisfaction.

00:07:31, il y a 24 minutes