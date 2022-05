Cornet en trombe

Victoire contre Misako Doi 6-2, 6-0

Ad

58 petites minutes. Deux jeux perdus. Alizé Cornet pouvait difficilement mieux débuter son 18e Roland-Garros. Face à une Misaki Doi bien faiblarde et même franchement catastrophique au service (48% de points gagnés derrière sa première balle, 25% sur sa seconde), la Française a à peine eu le temps de suer sur le court Philippe-Chatrier. "Je me suis fait plaisir sur ce match", a-t-elle expliqué à la sortie du court.

Roland-Garros Tranquille comme Medvedev, Shapovalov déjà hors-jeu IL Y A UNE HEURE

Depuis son superbe quart de finale à l'Open d'Australie au mois de janvier, le tout premier de sa carrière en Grand Chelem, la Niçoise a traversé une période de sécheresse dans ses résultats mais sur ce qu'elle a montré mardi, elle semble à nouveau prête à jouer à son meilleur niveau. Au deuxième tour, Cornet sera opposée à Jelena Ostapenko, aussi imprévisible qu'elle peut s'avérer dangereuse. La Lettonne, sacrée à Paris en 2017, s'est elle aussi qualifiée facilement face à l'Italienne Bronzetti (6-1, 6-4).

Rinderknech n'a pas vu le jour

Défaite contre Alexander Bublik 6-2, 6-4, 6-2

A cheval entre lundi soir et mardi matin, Arthur Rinderknech a bu la tasse contre Alexander Bublik. La nuit n'a pas porté conseil au Français, mené 6-2, 4-2 lorsque la rencontre avait été interrompue par la pluie et remise au lendemain. Mais cette coupure n'a pas brisé la dynamique de Bublik. Le Kazakh, imprévisible, a montré son meilleur visage lors de ce premier tour.

Il a notamment servi le feu (83% de points derrière sa première balle, 16 aces). Breaké à quatre reprises, Rinderknech n'a de son côté pas réussi à convertir une seule de ses cinq balles de break sur l'ensemble du match. Déjà éliminé dès le premier tour à Monte-Carlo et Lyon, Arthur Rinderknech n'aura donc pas gagné un seul match sur terre battue en ce printemps 2022...

Arthur Rinderknech. Crédit: Getty Images

Andrianjafitrimo n'a pas tenu la distance

Défaite contre Karolina Pliskova 1-6, 6-3, 6-1

Elle y a cru. Tessah Andrianjafitrimo, 155e mondiale, qui a bénéficié d'une invitation pour entrer directement dans le grand tableau, a vécu un conte de fées pendant un set et un jeu face à Karolina Pliskova. La jeune Française a mené 6-1, 1-0 et service à suivre sur le court Simonne-Mathieu, bien aidée il est vrai par l'entame catastrophique de la Tchèque. Mais une fois Pliskova réveillée, il n'y a malheureusement pas eu photo. La différence de niveau entre les deux joueuses est apparue au grand jour et notamment la faiblesse du service de Andrianjafitrimo. Mais au lendemain de son 20e anniversaire, elle n'a pas démérité.

Roland-Garros Quand McEnroe et Katché revisitent Green Day pour Nadal IL Y A 5 HEURES