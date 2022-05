Goran Ivanisevic n'est jamais avare de paroles. Y compris avant un grand rendez-vous. L'an dernier, le Croate avait clamé dès le tirage au sort qu'il était ravi que son poulain, Novak Djokovic figure dans la même moitié de tableau que Rafael Nadal. A ses yeux, il était plus "facile" pour lui d'affronter le maître des lieux avant la finale. Les faits lui avaient plutôt donné raison.

Alors que se tiendra mardi soir à Roland-Garros le 59e duel entre Djokovic et Nadal, l'ancien vainqueur de Wimbledon a remis le couvert dans la presse croate, lors d'une interview accordée à SportKlub. Pour lui, "il n'y a pas de favori dans ce match. Il y a aura de la tension, il y en a toujours, mais de la tension positive. Puis quand deux joueurs se sont affrontés 58 fois, ils se connaissent par cœur."

toujours de nouvelles choses à trouver sur le plan tactique." Alors il prépare ces matches-là avec une minutie toute particulière. "J'ai revu dix fois leur match de l'an dernier (la demi-finale de Roland-Garros, NDLR), et celui de l'année d'avant (la finale 2020). Dimanche, j'ai regardé presque en intégralité le match de Rafa contre Félix. Il y a toujours quelque chose à trouver, même si Novak sait ce qu'il a à faire." Ces deux-là se connaissent effectivement par cœur. Pourtant, Goran Ivanisevic estime qu'il y a "." Alors il prépare ces matches-là avec une minutie toute particulière. "."

J'aime quand les gens sont contre lui

Le fait que la rencontre se tienne en soirée avantage-t-il Novak Djokovic ? Peut-être, mais cela relève de l'anecdote pour Ivanisevic : "Nadal a dit qu'il ne voulait pas jouer en night session, Nole a dit qu'il voulait, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous ne jouez pas bien, peu importe quand le match est joué. Qu'il soit cinq heures du matin, midi ou neuf heures le soir, ça ne changera rien."

Et le public ? Jouera-t-il un rôle dans ce 59e opus ? Quelle sera son attitude ? Très soutenu dimanche lors de son huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime sur le Central, Rafael Nadal devrait à nouveau bénéficier de l'appui de la foule, d'autant que le Majorquin a suggéré que chaque match qu'il jouait désormais à Roland-Garros était susceptible d'être le dernier.

Mais cela n'inquiète pas Goran Ivanisevic. Au contraire. "Tant mieux si 80% du public est contre Novak, estime-t-il. Je pense que ce sera le cas mais c'est mieux comme ça. J'aime quand les gens sont contre lui, ça lui donne une raison d'être en colère et d'avoir encore plus faim." "Personne ne gère mieux ce genre de situations que lui, non seulement aujourd'hui mais dans l'histoire du tennis, confirme le consultant d'Eurosport, John McEnroe. Je n'y parvenais pas aussi bien que lui. Parfois, ça me rendait plus fort, mais pas toujours. Alors que lui s'en nourrit à chaque fois."

On doit montrer du respect à Rafa, mais pas trop

L'entraîneur croate du numéro un mondial se veut en tout cas confiant à l'approche du choc. "Bien sûr qu'il croit à la victoire, assure Ivanisevic. Il atteint son pic de forme, exactement comme il l'espérait. Novak sait à quel point il est fort. Pour moi, pour tous ses fans, il est le plus grand joueur de tous les temps, mais il doit faire face à un homme qui a gagné 13 fois Roland-Garros. C'est comme entrer dans la maison de quelqu'un. On va jouer dans son salon. On doit montrer du respect à Rafa, mais pas trop."

Pour son coach, Djokovic doit être "prêt à jouer 27 sets et 57 heures" lorsqu'il entre sur le court contre Nadal. Plus encore ici, à Roland-Garros. Et s'il a une totale confiance en son champion, il émet un souhait : qu'il rentre dans son match plus vite que ses deux dernières années : "A mon avis, Novak doit mieux débuter. Si on regarde les deux derniers matches ici, il prend 6-0 dans le premier set il y a deux ans. L'an dernier, il a été mené 5-0 en deux minutes. Il doit être concentré dès l'entame, il doit moins parler, rester focus, ne pas perdre d'énergie sur des futilités et ne pas me parler. Il doit se concentrer sur lui dès le premier point."

Quand Novak montre la lune, Goran aperçoit déjà la Coupe des Mousquetaires. Crédit: Getty Images

