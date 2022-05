Corentin Moutet affrontera son "idole" ce mercredi au 2e tour de Roland-Garros 2022 et pour l'occasion il découvrira la night session sur le Philippe-Chatrier. Son duel face à Rafael Nadal cloturera donc une journée de mercreci chargée puisque Novak Djokovic et Carlos Alcaraz figurent aussi dans cette partie de tableau et que quelques Français seront encore de la partie.

Lui-même programmé en soirée pour son entrée en lice, Djokovic sera "exilé" sur le Suzanne-Lenglen pour son duel face au Slovaque, Alex Molcan et son ancien entraîneur, Marian Vadja. Ce sera en troisième rotation pour "Nole" qui sera précédé de deux matches féminins. Troisième rotation aussi pour Alcaraz qui défiera Albert Ramos Vinolas sur le Simonne-Mathieu. Elsa Jacquemot lancera elle la journée sur le Central face à Angélique Kerber.

Court Philippe-Chatrier

Début à 12h00

Angélique KERBER (ALL) [N.21] contre Elsa JACQUEMOT (FRA)

Alexander ZVEREV (ALL) [N.3] contre Sébastien BAEZ (ARG)

Belinda BENCIC (SUI) [N.14] contre Bianca ANDREESCU (CAN)

Pas avant 20h45

Corentin MOUTET (FRA) contre Rafael NADAL (ESP) [N.5]

"Ça va être une petite libération pour Moutet"

Court Suzanne-Lenglen

Début à 11h00

Aliaksandra SASNOVICH (--) contre Emma RADUCANU (GBR) [N.12]

Karolina MUCHOVA (TCH) contre Maria SAKKARI (GRE) [N.4]

Novak DJOKOVIC (SER) [N.1] contre Alex MOLCAN (SVQ)

Sebastian KORDA (USA) [N.27] contre Richard GASQUET (FRA)

Court Simonne-Mathieu

Début à 11h00

John ISNER (USA) [N.23] contre Grégoire BARRERE (FRA)

Cori GAUFF (USA) [N.18] contre Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) contre Carlos ALCARAZ (ESP) [N.6]

Camila OSORIO (COL) contre Diane PARRY (FRA)

Carlos Alcaraz salue le public du Philippe-Chatrier pour sa première victoire sur le Central Crédit: Getty Images

Court 14

Début à 11h00

Vicotira AZARENKA (--) [N.15) contre Andrea PETKOVIC (ALL)

Bernabé ZAPATA MIRALES (ESP) contre Taylor FRITZ (USA) [N.13]

Sorana CIRSTEA (ROU) [N.26) - Sloane STEPHENS (USA)

Grigor DIMITROV (BUL) [N.18] contre Borna CORIC (CRO)

Court 6

Début à 11h00

Olga DANILOVIC (SER) contre Jill TEICHMANN (SUI) [N.23]

Cameron NORRIE (GBR) [N.10] contre Jason KUBLER (AUS)

Katarina SINIAKOVA (RTC) contre Leylah FERNANDEZ (CAN) [N.17]

Botic VAN DE ZANDSCHULP (P-B) [N.2] contre Fabio FOGNINI (ITA)

Court 7

Début à 11h00

Félix AUGER-ALIASSIME (CAN) [N.9] contre Camilo UGO CARABELLI (ARG)

Amanda ANISIMOVA (USA) contre Dona VEKIC (CRO)

Jaume MUNAR (ESP) contre Diego SCHWARTZMAN (ARG) [N.15]

Daria SAVILE (AUS) contre Petra KVITOVA (RTC) [N.32]

Court 9

Début à 11h00

Aljaz BEDENE (SER) contre Pbalo CUEVAS (URU)

Alja TOMLJANOVIC (AUS) Varvara GRACHEVA (--)

Court 12

Début à 11h00

Borna GOJO (CRO) contre Filip KRAJINOVIC (SER)

Maria BOUZKOVA contre Elise MERTENS (BEL) [N.31]

Quand McEnroe et Katché revisitent Green Day pour Nadal

Court 13

Début à 11h00

Hugo DELLIEN (BOL) contre Karen KHACHANOV (--) [N.21]

Beatriz HADDAD MAIA (BRE) contre Kaia KANEPI (EST)

Brandon NAKASHIMA (USA) contre Tallon GRIEKSPOOR (P-B)

Magda LINETTE (POL) contre Marina TREVISAN (ITA)

