Tennis

Leylah Fernandez et Cori Gauff : deux prétendantes de bas de tableau pour contrarier Swiatek

ROLAND-GARROS - Et si Iga Swiatek avait quand même du souci à se faire? La Polonaise marche sur le tournoi féminin depuis le début de la quinzaine et même si les joueuses du Top 10 mondial sont défaillantes, le danger viendrait sans doute du bas de tableau avec Leylah Fernandez et Cori Gauff qui impressionnent le public et Arnaud Di Pasquale, qui a déclaré sa préférence dans le podcast DiP Impact.

00:07:37, il y a une heure