Demi-finaliste surprise de cette édition 2022, Marin Cilic a déjà accompli une performance notable, dans cette quinzaine, mais aussi pour l'impact que ce résultat a sur son bilan global en Grand Chelem. Le Croate a en effet intégré le cercle des joueurs ayant figuré au moins une fois dans le dernier carré de chacun des quatre tournois majeurs. Ils ne sont que cinq en activité. Le Big Four Federer (Nadal, Djokovic, Murray) et lui, ce qui en dit long. "C'est fantastique pour moi de faire partie de leur club", a-t-il admis jeudi après sa victoire à l'arraché contre Andrey Rublev.

Si on élargit cette statistique à l'ensemble de l'ère Open, il n'est que le 24e à y parvenir, ce qui reste donc très sélectif. Mais vendredi, Cilic peut aller encore plus haut dans le gotha. Beaucoup, beaucoup plus haut. C'est une place en finale que l'ancien numéro 3 mondial jouera face au Norvégien Casper Ruud. Or Cilic a déjà atteint la finale à l'Open d'Australie (2018), Wimbledon (2017) et l'US Open (2014). Il peut donc compléter à Paris un sacré Grand Chelem personnel. Et là, il pénétrerait dans un club bien plus sélect, non seulement dans l'ère Open, mais dans l'histoire de son sport.

Pour mesurer à quel point il effectuerait un pas de géant, il suffit de mettre en parallèle ces deux éléments :

19 joueurs ont joué les demi-finales dans tous les Majeurs... dans l'ère Open

18 joueurs ont joué la finale dans tous les Majeurs... toutes époques confondues

Marin Cilic serait donc à nouveau le 19e homme, mais sur une échelle temporelle sans la moindre restriction. Il peut ainsi apparaître sur une liste d'où sont absents des monstres sacrés du tennis comme Björn Borg, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Bill Tilden, John Newcombe, René Lacoste, Henri Cochet ou Boris Becker. Tous ont manqué le coche dans un des quatre Majeurs, parfois parce qu'ils ne l'ont pas disputé, c'est vrai. Mais la remarque ne vaut pas pour la majorité.

Il s'agit de champions dont la carte de visite compte entre six et onze titres du Grand Chelem. Des monuments, donc. Quant aux 18 joueurs qui ont réussi cette performance, tous sont des multiples vainqueurs en Grand Chelem. Cilic serait ici une exception avec son unique victoire (US Open 2014), même s'il pourrait rectifier le tir en l'emportant en finale dimanche face à Rafael Nadal ou Alexander Zverev.

Voici la liste :

Rafael Nadal (21 titres)

Roger Federer (20)

Novak Djokovic (20)

Roy Emerson (12)

Rod Laver (11)

Ivan Lendl (8)

Ken Rosewall (8)

Fred Perry (8)

Andre Agassi (8)

Jack Crawford (6)

Stefan Edberg (6)

Donald Budge (6)

Frank Sedgman (5)

Jean Borotra (4)

Jim Courier (4)

Lewis Hoad (4)

Andy Murray (3)

Fred Stolle (2)

Voir Cilic ici aurait donc presque quelque chose d'extravagant, dans l'absolu et dans le contexte actuel. Le grand serveur croate a disputé 35 finales dans sa carrière. Seulement six sur terre. Il en a joué autant sur herbe, alors que le nombre de tournois programmés sur les deux surfaces est incomparable dans le calendrier.

Par ailleurs, ces six finales portent toutes l'étiquette ATP 250, la plus petite catégorie de tournoi : deux fois à Umag (chez lui, en Croatie), deux fois à Munich, ainsi que Istanbul et Genève. Respectable, mais là, nous parlons désormais d'une finale à Roland-Garros, à 33 ans, pour un joueur que l'on n'avait plus vu en… quart d'un Grand Chelem depuis trois ans et demi et qui n'avait pas dépassé les demi-finales cette saison.

Le voilà pourtant bel et bien à une toute petite victoire de cet accomplissement remarquable. Arriver à compléter ce carré d'as des finales majeures avec seulement quatre finales, justement, mais une dans chaque Majeur, ce ne serait pas le moindre des exploits pour un champion peut-être trop sous-estimé. Difficile de sortir du lot dans cette époque où trois monstres ont presque banalisé l'irréel.

Marin Cilic, LA surprise de Roland. Jusqu'au bout ? Crédit: Imago

