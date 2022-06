Il a franchi un sommet, il doit maintenant atteindre les étoiles. Incroyable vainqueur de Novak Djokovic en quart de finale, Rafael Nadal s'est qualifié pour sa 15e demi-finale à Roland-Garros. Ce vendredi, il y retrouvera Alexander Zverev, lui-même vainqueur du phénomène Carlos Alcaraz . Ce sera le dixième duel entre les deux joueurs qui ouvriront le programme du dernier carré vendredi avant le match entre Casper Ruud et Marin Cilic.

Mais les questions autour de ce choc restent nombreuses. Sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ? A quelle heure ? Quelle météo ? Voici toutes les infos à connaître sur un match qui promet énormément.

Où regarder le match ?

Puisqu'il n'y a plus de night session à Roland-Garros cette année, ce sera plus simple que pour le quart de finale entre Nadal et Djokovic. Le duel entre Rafael Nadal et Alexander Zverev sera à suivre gratuitement sur France Télévisions (France 2). Le match sera aussi diffusé en streaming sur la plate-forme France.tv qui nécessite la création d'un compte pour accéder gratuitement aux programmes.

A quelle heure va-t-il débuter ?

Rafael Nadal et Alexander Zverev, en tant que quart de finalistes du haut du tableau, ont joué leur dernier match mardi. C'est donc tout logiquement qu'ils ouvriront le programme des demi-finales sur le court Philippe-Chatrier ce vendredi. Le match devrait débuter à 14h45. Seule possibilité pour que les deux joueurs entrent dans l'arène un peu plus tard : un match de double à rallonge avant eux. Logiquement, celui-ci devrait débuter à 12h et n'empiètera pas sur le planning prévu pour Nadal-Zverev.

Quelle météo attendue ?

C'était l'une des questions du quart de finale entre Nadal et Djokovic mais l'Espagnol s'est parfaitement adapté aux conditions nocturnes et donc plus humides mardi soir. Attention cependant, ce vendredi Météo France annonce des orages possibles dans l'après-midi sur Paris. Ceci pourrait avoir des conséquences pour les demi-finales et notamment la fermeture du toit du Chatrier. La terre battue risque aussi d'être plus lourde. Peut-être un désavantage pour Nadal mais encore une fois il s'en est parfaitement accommodé face à Djokovic.

Voilà six ans que Nadal et Zverev s'affrontent sur le circuit ATP. Ils vont ferrailler pour la dixième fois et le bilan penche en faveur de l'homme aux 13 titres à Roland-Garros qui mène six victoires à trois.

Sur la terre battue, c'est encore Nadal qui a l'avantage, et assez largement (4-1). Les deux hommes se sont affrontés une fois en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2017 et l'Espagnol s'était imposé en cinq manches après avoir été mené deux sets à un.

Quel a été leur parcours jusqu'à cette demi-finale ?

Rafael Nadal

1er tour : victoire en trois sets sur Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2)

2e tour : victoire en trois sets sur Corentin Moutet (6-3, 6-4, 6-1)

3e tour : victoire en trois sets sur Botic van de Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4)

8e de finale : victoire en cinq sets sur Félix Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3)

Quart de finale : victoire en quatre sets sur Novak Djokovic (6-2, 4-6, 6-3, 7-6)

Alexander Zverev

1er tour : victoire en trois sets sur Sébastien Ofner (6-2, 6-4, 6-4)

2e tour : victoire en cinq sets sur Sébastien Baez (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5)

3e tour : victoire en trois sets sur Brandon Nakashima (7-6, 6-3, 7-6)

8e de finale : victoire en trois sets sur Bernabé Zapata Miralles (7-6, 7-5, 6-3)

Quart de finale : victoire sur Carlos Alacaraz (6-4, 6-4, 4-6, 7-6)

