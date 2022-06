Tennis

Près de 15h sur les courts de Roland, quelle incidence pour Nadal ? "Physiquement, il sera prêt"

ROLAND-GARROS - Pendant la quinzaine parisienne, notre partenaire Jeu, Set et Maths délivre des stats marquantes chaque journée. Et ce jeudi, zoom sur le parcours de Rafael Nadal à Paris : il a passé presque 15h sur les courts pour rallier les demi-finales, son 2e chemin le plus long pour en arriver là. Cela jouera-t-il contre lui ? Pour Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, la réponse est non !

00:06:38, il y a 20 minutes