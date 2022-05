De mémoire, jamais on ne l'avait vu s'aventurer sur ce terrain-là. Surtout pas en plein tournoi. Pour la première fois, Rafael Nadal a laissé entendre que le bout du chemin n'était peut-être plus très loin. Au point d'envisager que ce Roland-Garros 2022 pourrait être son dernier. "C'est peut-être mon dernier match à Roland-Garros", a-t-il soufflé à propos du quart de finale blockbuster à venir, mardi, contre Novak Djokovic.

A ce stade, l'Espagnol, qui fêtera ses 36 ans vendredi, le jour des demi-finales, l'émet comme une hypothèse et non comme une certitude, mais il est tout de même notable qu'il le fasse. Un scénario qu'il a posé sur la table en le mettant en corrélation avec le débat sur la programmation de son 59e duel face à son rival serbe :

"C'est peut-être mon dernier match à Roland-Garros, j'aimerais le jouer en journée. Je préfère jouer de jour, je connais Roland-Garros de jour, et c'est vrai aussi que je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut se passer l'année prochaine. Chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match dans ce tournoi. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j'ai, tout peut arriver".

Chris Evert : "Je ne lui donne pas plus de deux ou trois ans à jouer au tennis"

Rafael Nadal a précisé dans la foulée qu'il souhaitait poursuivre sa carrière, mais entre son absence de plusieurs mois la saison passée et la nouvelle grosse alerte qu'a connue son pied gauche au début du mois de mai, le Majorquin a visiblement du mal à penser au long terme.

"J'espère que ce ne sera pas le cas, que je pourrais continuer à venir de nombreuses années, mais je suis aussi très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici, a-t-il poursuivi. Je suis en quarts de finale de Roland-Garros. Il y a deux semaines et demie, même si j'avais bon espoir, je ne savais même pas si je serais capable d'être ici. Alors je profite du fait d'être ici un an de plus."

Lorsqu'il avait repris la compétition au mois de janvier en Australie, le recordman des victoires en Grand Chelem avait confié qu'il avait eu "chaque jour des doutes" sur le fait qu'il pourrait rejouer au plus haut niveau. Trois semaines plus tard, il remportait l'Open d'Australie et son premier trimestre s'est avéré exceptionnel avec une série de 20 victoires. Mais c'était avant que son corps (les côtes puis le pied) ne vienne lui rappeler son âge.

Ancienne numéro un mondiale et consultante pour Eurosport, Chris Evert pense que la fin se rapproche inexorablement pour Rafael Nadal. "Je suis admirative de ce qu'il fait, dit-elle. J'ai commencé à me consumer à la trentaine. Quand je me levais le matin, je n'avais plus rien en mois. Je ne sais pas où il trouve l'envie et l'énergie, cette passion qu'il met sur le court. Mais il semble fatigué. Ses blessures l'affectent. Le moment (de sa retraite) arrivera, que ce soit l'année prochaine, dans deux ans, trois. Mais je ne lui donne pas plus de deux ou trois ans à jouer au tennis." Nadal, lui, ne semble même pas se projeter aussi loin pour le moment.

