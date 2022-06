"Je serai à Wimbledon si mon corps est prêt pour jouer Wimbledon". Rafael Nadal ne s'est pas mouillé dimanche après son nouveau triomphe à Roland-Garros. La suite de la saison du champion espagnol, on n'ira pas encore jusqu'à dire de sa carrière, s'apparente à une gigantesque point d'interrogation. Pour la première fois de sa vie, il est théoriquement à mi-saison en position de réussir le Grand Chelem après son tout premier doublé Open d'Australie - Roland-Garros. Voilà pour la théorie.

Ad

Dans la pratique, rien n'est moins sûr. Et ce n'est pas une question d'envie. "Wimbledon, ce n'est pas un tournoi que je veux manquer, a-t-il assuré. J'adore Wimbledon. Personne ne veut manquer Wimbledon. J'ai eu beaucoup de succès là-bas. J'ai vécu des émotions formidables. J'ai beaucoup de respect pour le tournoi. Je suis toujours prêt à jouer Wimbledon." Mais. Car il y a un mais, que Nadal résume de façon limpide :

Roland-Garros "Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Il a suffisamment donné" IL Y A 2 HEURES

"Si on me demande : 'Est-ce que vous voulez gagner Wimbledon ?' Oui bien sûr."

"Si on me demande : 'Est-ce que vous allez jouer Wimbledon ?' Je n'ai pas une réponse claire."

Le Majorquin a pu répondre présent à Roland-Garros au prix de multiples injections dans deux nerfs de son pied gauche, afin d'endormir la douleur le temps de la quinzaine parisienne. Mais il ne souhaite pas reconduire cette solution court-termiste. Pour la suite, un traitement "par radio-fréquence" est envisagé, a-t-il expliqué. Parce qu'il ne peut pas continuer à piquer son pied indéfiniment, ce traitement-là, espère-t-il, pourrait avoir les mêmes vertus sans les effets nocifs des injections.

Nadal le GOAT ? "Il a fait le break à un moment crucial"

Soyons confiants et soyons positifs

Si cette solution est efficace, elle pourrait lui permettre de continuer à jouer dans les prochaines semaines, au moins, sans ressentir de douleur excessive. Et donc, potentiellement, de disputer Wimbledon. Une chose est sûre, il ne reconduira pas sur le gazon ce qu'il s'est infligé ces deux (et même sans doute trois) dernières semaines. Sur ce point, il s'est montré très clair dimanche.

"Si je suis en mesure de jouer avec juste des anti-inflammatoires, oui. Mais jouer avec des injections anesthésiantes, non", a-t-il prévenu. Je ne veux pas me mettre dans cette situation une fois de plus. J'ai pu le faire une fois, mais ce n'est pas la philosophie de vie que je veux suivre. Donc, on verra. Je suis toujours quelqu'un de positif. J'attends toujours que les choses aillent dans la bonne direction. Soyons confiants et soyons positifs, et on verra ce qui se passe."

Wimbledon sera d'ores et déjà privé de celui qui redeviendra le 13 juin numéro un mondial, Daniil Medvedev, d'Alexander Zverev, sévèrement blessé à la cheville droite vendredi en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, ou encore de Andrey Rublev, soit trois des huit premiers mondiaux. Matteo Berrettini, finaliste l'an passé, a passé les trois derniers mois à l'infirmerie, même s'il reprend la compétition dès lundi à Stuttgart. Dans ce contexte, un forfait de Nadal serait un coup dur supplémentaire. Mais peut-être est-il temps pour lui de se montrer raisonnable. Même si l'envie ne manque pas.

Rafa Nadal à Wimbledon Crédit: Getty Images

Roland-Garros Nadal le GOAT ? "Il a fait le break à un moment crucial" IL Y A 2 HEURES