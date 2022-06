Depuis que Rafael Nadal a expliqué en amont de son quart de finale contre Novak Djokovic que chaque fois qu'il rentre sur le court dans ce tournoi, il mesure que cela pourrait être son dernier match à Roland-Garros, l'Espagnol intrigue. Cette édition 2022 marquera-t-elle la der' du géant de la terre dans son jardin ? Porte d'Auteuil, ça discute. Ça spécule, même, à l'occasion. Une annonce en forme de choc dimanche sur le court Philippe-Chatrier en cas de 14e couronnement ? Nous n'en sommes pas là.

Jeudi, Francisco Roig, un de ses trois entraîneurs, avec Carlos Moya et Marc Lopez, a tempéré tout cela. "Je dirais qu'il essaie de jouer ce Roland-Garros et après, on verra, a-t-il expliqué au micro de la radio RTVE. On ne parle pas de retraite, mais d'essayer de trouver quelque chose pour son pied qui pourrait améliorer les choses. Sans doute pas régler le problème définitivement, mais on cherche une solution pour qu'il puisse jouer avec moins de douleurs."

Nadal de retour à l'entraînement après son succès face à Djokovic

Si nous ne parvenons pas à trouver une petite solution, alors ça deviendra super difficile pour moi

Je suis confiant quant au fait que je puisse revenir à Roland-Garros, avait-il dit. Je prends les choses comme elles viennent mais je n'ai pas encore l'intention de dire adieu. On cherche une solution pour mon pied. Mon but est bien de revenir à Roland-Garros l'année prochaine." Des propos plutôt en phase avec ceux tenus par le joueur mardi soir (ou mercredi matin, selon le point de vue) à l'issue de sa victoire contre son grand rival . "avait-il dit.."

Mais Rafael Nadal a aussi prévenu : son espérance de vie de champion dépendra aussi de l'amélioration, ou de l'absence d'amélioration, de son pied gauche meurtri. "Je ne sais pas ce qui peut arriver, avoue-t-il. Je voulais jouer ce tournoi, on a tout fait pour, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer après Roland-Garros. J'ai ce que j'ai au pied, donc si nous ne parvenons pas à trouver une petite solution, alors ça deviendra super difficile pour moi. C'est comme ça. Je profite de chaque jour que je passe ici. Pour le reste, je vais continuer de me battre pour trouver une solution. Mais pour le moment, nous n'en avons pas. Je n'ai plus l'âge de cacher les choses."

Le clan Nadal et le champion lui-même n'en sont donc pas encore à jeter l'éponge, mais à trouver le moyen que le Majorquin puisse rester sur le ring aussi longtemps que possible. Tout dépendra donc de l'évolution de ce fameux pied gauche. Mais il est possible, pour ne pas dire probable, que si la situation ne s'améliore pas sensiblement, le recordman des victoires en Grand Chelem ne poursuivra pas durablement sa carrière dans ces conditions.

