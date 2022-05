La chute n'en finit pas de durer pour Dominic Thiem. Voilà désormais 375 jours qu'il n'a plus goûté au parfum de la victoire sur le circuit ATP. Roland-Garros, où il a si souvent brillé par le passé (finaliste en 2018 et 2019) ne lui a pas permis de mettre fin à la série noire. Pire, Hugo Dellien (87e à l'ATP), son modeste adversaire du 1er tour bien que bon terrien, l'a sèchement battu en trois sets (6-3, 6-2, 6-4) et à peine plus de deux heures de jeu.

Le format long, en trois sets gagnants, était jadis l'assurance pour Dominic Thiem de prendre tôt ou tard l'avantage sur la plupart de ses adversaires. Cette époque est révolue. Ce dimanche sur le Simonne-Mathieu, c'est même lui qui a souffert physiquement, aussi bien que tennistiquement. On en veut pour preuve ses 42 fautes directes sur l'ensemble du match pour seulement 29 coups gagnants. Dellien s'est contenté de faire jouer son adversaire pour prendre le dessus, petit à petit.

Aucune balle de break pour Thiem

Les trois sets se sont ressemblés pour les deux joueurs. Dellien a maîtrisé quand Thiem a coulé et n'a jamais été en mesure de mettre en difficulté son adversaire. Aucune balle de break pour Thiem, voilà un chiffre qui témoigne de son calvaire sur le Simonne-Mathieu ce dimanche. Logiquement battu en 2h01 (6-3, 6-2, 6-4), il enchaîne un dixième revers consécutif sur le circuit ATP.

Lors de leur affrontement à Rome récemment, Andy Murray lui avait dit de continuer de se battre, que tôt ou tard il retrouverait son niveau mais que ceci allait "prendre du temps". Au vu de la performance de l'Autrichien, on ne peut qu'être d'accord avec le Britannique. Dellien défiera Karen Khachanov (N.21) ou Nuno Borges au prochain tour.

