Tennis

Roland-Garros - 2008, 2011 ou 2020 : quelle est la finale la plus marquante de Rafael Nadal ?

ROLAND-GARROS - Rafael Nadal va disputer sa 14e finale à Roland-Garros, dimanche face à Casper Ruud. Il a remporté les 13 premières : 4 face à Federer, 3 face à Djokovic, 2 face à Thiem et une face à Puerta, Soderling, Ferrer et Wawrinka. De ses 13 succès, leque est le plus marquant ? Réponses avec Arnaud Di Pasquale et Maxime Battistella dans l'émission DiP Impact.

00:05:38, il y a une heure