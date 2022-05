Merci messieurs. Au terme d'une rencontre qui a frôlé l'exceptionnel dans sa partie finale, Alexander Zverev a mis fin au rêve de Carlos Alcaraz de remporter son premier tournoi du Grand Chelem, mardi, en début de soirée, sur un court Philippe-Chatrier en furie. Vainqueur en quatre manches (6-4, 6-4, 4-6, 7-6), après 3h18 de l'outsider n°1 du tournoi, l'homme le plus performant de la saison sur terre battue, l'Allemand a signé une de ses plus belles victoires tout court. Zverev jouera vendredi le vainqueur du 59e "Djokodal". Novak Djokovic et Rafael Nadal vont en effet prendre le relais à 21h00 pour le dernier quart de la journée. Il faudra reprendre son souffle avant de voir les deux géants castagner.

