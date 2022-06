Je ne suis pas là pour parler de moi ou du match, je veux parler de Jo", avait-il soufflé. Une réponse à la Casper Ruud. Comme souvent, il a refusé la lumière. Casper Ruud n'est pas un gentil fantôme, simplement un gars bien élevé qui sait rester à sa place. Il était pourtant un acteur majeur d'un des moments forts de cette quinzaine, lors de son 1er tour face à Jo-Wilfried Tsonga . Interrogé juste après sa victoire sur le Français, actant de fait la retraite du chouchou du Chatrier ce mardi-là, il avait été classe et humble. "", avait-il soufflé. Une réponse à la Casper Ruud.

Il n'est pas le plus excitant des derniers survivants du tableau, pas le plus connu non plus, même au Danemark. Mais il ne s'en formalise jamais. Ce statut hybride lui va très bien. "Souvent les gens au supermarché me disent qu'ils ont déjà vu ma tête quelque part", se marrait-il au cours du printemps quant à son relatif anonymat dans un pays où Erling Haaland ou Johannes Klaebo tiennent le haut de l'affiche.

Mais ce Roland-Garros pourrait bien marquer une rupture. Parce que, comme l'a bien résumé Mats Wilander, "c'est une opportunité" en or qui se présente pour les qualifiés du bas de tableau en quarts. Holger Rune, Marin Cilic et Andrey Rublev ont sans doute des armes bien à eux mais celui qui se dégage de la mêlée, c'est lui.

6e à la Race et série de victoires

Vainqueur à Genève la semaine avant de venir Porte d'Auteuil, le Norvégien en est désormais à 8 victoires de rang, troisième meilleure série actuelle sur le circuit derrière celles de Carlos Alcaraz (14) et Novak Djokovic (9) avant leurs défaites en quarts mardi. A la Race, il est le 6e joueur le mieux classé de l'année malgré quelques pépins physiques (cheville, abdomen, dent de sagesse) qui l'ont notamment contraint à zapper l'Open d'Australie. Dans sa partie de tableau, seul Rublev fait mieux mais le Russe apparaît presque comme un miraculé en quart de finale.

S'il a démarré la saison sur terre piano, il semble désormais lancé à pleine vitesse. Lundi, face à un Hubert Hurkacz qui n'avait pas encore été breaké dans le tournoi, il a chapardé six fois le service du Polonais. "J'ai peut-être joué mon meilleur tennis cette année lors des deux premiers sets", a-t-il avoué.

Le voilà en quart, son meilleur résultat en Grand Chelem, avec la ferme envie de voir encore un peu plus loin. "J'ai atteint des demi-finales et des finales de Masters 1000 où il y avait déjà ces gars, a-t-il répondu quand il a été interrogé sur les favoris de ce Roland-Garros. Mais ici, c'est différent avec ce format au meilleur des trois sets. Je pense typiquement que c'est un avantage pour moi. Et, d'une certaine manière, en arrivant à Roland-Garros cette année, je me suis senti plus mature, plus expérimenté sur ce format".

Casper Ruud, le favori du bas du tableau depuis l'élimination de Tsitsipas et de Medvedev ? Crédit: Getty Images

La question des cadors… qui ne se posera pas avant la finale

L'an passé, sa défaite au 3e tour en cinq sets face à Alejandro Davidovich Fokina fut un crève-cœur pour cet amoureux de l'ocre. Le voilà réconcilié avec son Majeur préféré. "L'année dernière, il a mal joué sur terre. Je ne sais pas comment il a gagné sur dur à Miami, estimait son papa et entraîneur Christian Ruud à Eurosport après son 3e victorieux. Mais il l'a dit lui-même : il a grandi sur terre".

Malgré son CV garni et ses chances sur terre, c'est bien son adversaire, la pépite Holger Rune, qui devrait encore attirer tous les regards mercredi lors de la night-session. Parce que les teenagers plein de talent qui émergent font toujours plus parler. Il ne s'en formalisera pas, au contraire, il en jouera.

C'est finalement notre consultant Mats Wilander qui a le mieux résumé la situation concernant Ruud. "Je ne sais pas s'il a, en lui, les ressources pour battre les tout meilleurs", a-t-il avoué, rappelant la grande question encore sans réponse autour du cas du Norvégien. Mais, au fond, peu importe : pour aller en finale, il n'a aucun des cadors habituels. "Ce qui est sûr, c'est que vous devez être un incroyable joueur de terre battue pour battre Ruud ici", a finalement conclu Wilander. Ni Rune, ni Cilic, ni Rublev ne collent vraiment à la description.

