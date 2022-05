C'est l'un des grands rendez-vous de la saison tennis et le grand feuilleton de la terre battue. Du 16 mai au 5 juin, Roland-Garros ouvre ses portes et devrait, une nouvelle fois, nous réserver de nombreuses surprises.

Novak Djokovic visera un troisième sacre Porte d'Auteuil. Mais le numéro 1 mondial devra lutter face à une concurrence redoutable encore une fois. En délicatesse physiquement, le maître des lieux Rafael Nadal cherchera à décrocher un 14e titre à Paris, son 22e en Grand Chelem. Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et bien évidemment la sensation Carlos Alcaraz font office de favoris à la victoire. Sacré lors de l'édition 2021 , après une demi-finale et une finale rocambolesques contre Rafael Nadal puis Stefanos Tsitsipas,visera un troisième sacre Porte d'Auteuil. Mais le numéro 1 mondial devra lutter face à une concurrence redoutable encore une fois. En délicatesse physiquement, le maître des lieuxcherchera à décrocher un 14e titre à Paris, son 22e en Grand Chelem. Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et bien évidemment la sensation Carlos Alcaraz font office de favoris à la victoire.

Vainqueure d'une édition riche en surprises et en rebondissements, Barbora Krejcikova remet son titre en jeu. Colossale (invincible ?) depuis quelques semaines, la nouvelle numéro 1 mondiale Iga Swiatek, titrée en 2020, sera l'ultra-favorite. De retour en forme, Simona Halep voudra aussi bien figurer tout comme Paula Badosa, Aryna Sabalena, Garbine Murguruza ou encore Ons Jabeur, l'autre femme en forme de ces dernières semaines.

Roland-Garros 2022 sera à regarder sur les plateformes des groupes France Télévisions et de Prime Vidéo. France Télévisions diffusera toutes les rencontres du Grand Chelem à l'exception des dix sessions de soirées et des matches sur le court Simonne-Mathieu qui seront elles retransmises sur Prime Vidéo. Les qualifications sont également à regarder sur les deux plateformes.

Tous les jours, retrouvez le meilleur de Roland-Garros sur Eurosport.fr avec des analyses, des résumés, des articles explicatifs, des présentations et toutes les réactions.

Vous pourrez également retrouver votre rendez-vous tennis DiP Impact , tous les jours de la quinzaine. Autour de Arnaud Di Pasquale et Sébastien Petit, Laurent Vergne, Bertrand Milliard, Cyril Morin, Maxime Dupuis, Maxime Battistella et Hadrien Hiault reviendront sur les grands moments de Roland-Garros. Au programme ? Des analyses, des débats et des opinions

Du 22 mai au 5 juin, vivez également le meilleur du tennis avec Eurosport Tennis Club, La Terrasse sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Chaque jour, Géraldine Weber accueillera des invités de tous horizons, les consultants internationaux d'Eurosport, ainsi qu'une joyeuse bande d'experts avec Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Loth, Eric Deblicker, Bertrand Milliard, Olivier Canton, Maxime Dupuis, Thomas Morel. Cette équipe accueille un consultant d’un tout autre type : grande figure du ski freestyle, Kevin Rolland rejoint la bande le temps de la quinzaine… et avec lui on va prendre de la hauteur !

Des débats aux décryptages en passant par les quiz, Eurosport convie le public français pour une heure d'échanges et de bonne humeur ponctuée par des chroniques incontournables :

Arnaud Di Pasquale aura la mission de faire de Kevin Rolland un "pro" du tennis, une progression à suivre dans "le Tip de Dip"

Mourad Boudjellal s'éloignera de Toulon et son rugby pour faire part de ses souvenirs de la petite balle jaune avec "Mourad d'Auteuil".

Eurosport Tennis Club La Terrasse, édition 2022 Crédit: Eurosport

