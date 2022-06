Un match aux airs de parcours du combattant. Il ne fallait pas être cardiaque mardi au moment de voir Martina Trevisan franchir la porte des demi-finales à Roland-Garros. Longtemps, lors de son quart, elle sera restée sur le seuil malgré une opposition limitée de Leylah Fernandez , touchée au pied. Au tennis, avant le bras, c'est la tête qui commande. Et là-haut, ça cogite. Parce qu'un temps, l'Italienne avait fait une croix sur tout ça. Sur les tournois du Grand Chelem, sur le tennis, sur la vie.

Ad

Roland-Garros Gauff, tout d'une grande HIER À 14:23

La trajectoire de Trevisan a ceci d'inspirante qu'elle coche toutes les cases du scénario qui déraille. D'abord, l'enfance modèle et l'évolution d'une prodige. Fille d'un ancien footballeur de Serie B et d'une professeur de tennis, elle baigne très tôt dans le sport de haut niveau. Son frère devient numéro 1 mondial junior en 2007 et la jeune Martina suit ses traces. Rapidement, elle devient l'une des promesses les plus alléchantes du tennis italien.

Juste avant mes 15 ans, j'étais déjà sur les terrains les plus prestigieux et j'étais bien placée au classement ITF, qui est l'antichambre de la WTA, la scène des grands, expliquera-t-elle dans J'aimais jouer au tennis. Jusqu'à ce que je l'apprécie plus. J'étais jeune et talentueuse. Ce ne sont ni des qualités, ni des défauts". Ce statut finit par lui peser. , expliquera-t-elle dans un long post de blog en juillet 2020 ". Ce statut finit par lui peser.

"Nausée dévastatrice du tennis"

"À l'intérieur, je sentais que j'avais une sorte de responsabilité, explique-t-elle. Comme si mon dévouement de fer au jeu pouvait en quelque sorte guérir les blessures de toute la famille. Je devais être le remède, je ne pouvais certainement pas me sentir mal". C'est finalement l'inverse qui va se passer. A partir de 2009, dans un engrenage implacable, tout se dégrade. Son père est diagnostiqué d'une maladie dégénérative, ses parents divorcent et Trevisan perd pied.

S'enclenche alors une "nausée dévastatrice du tennis" chez elle, terme employé mercredi par la Gazzetta dello Sport. Le rejet ne s'arrête pas à sa raquette, qu'elle ne touche plus, mais à tout ce que symbolise le tennis dans sa vie. Une révolution physiologique et physique opère alors.

"Je me battais contre tout ce qui représentait mon passé d'athlète, sur lequel tout le monde avait placé de grands espoirs et ambitions, oubliant la personne qui souffrait derrière cet athlète, détaille-t-elle. Je détestais mon corps musclé et je m'imposais des régimes à la limite de la survie pour perdre du poids. Je mangeais 30 grammes de céréales et une pêche par jour".

La maladie sera longue. Entre 2009 et 2014, elle se bat contre des démons qu'elle va finir par dompter. "Heureusement, ayant atteint le point de non-retour, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'avais perdu tout intérêt, je m'étais enfermée dans mon cocon ; dans un état d'apathie où je ne me reconnaissais même plus. Je n'étais même plus une mauvaise copie de qui je suis vraiment, alors j'ai demandé de l'aide", rembobine-t-elle.

"L'anorexie peut être guérie"

La suite, c'est donc un passage à la clinique pour retrouver des bonnes habitudes alimentaires. Même en 2022, elle reste accompagnée par Lorenzo Beltrame, coach mental bien connu du circuit WTA. Petit à petit, Trevisan retrouve des envies qu'elle avait fini par oublier. "Presque sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé avec une raquette à la main. D'abord pour enseigner, afin d'avoir un peu d'indépendance financière et partager la passion du tennis avec d'autres personnes. Et puis, inévitablement, de concourir à nouveau. Presque, et je veux dire presque, comme si je voulais reprendre là où j'avais laissé", ajoute-t-elle.

"Elle était excellente en juniors, Top 10 mondiale. Tout semblait allait merveilleusement bien pour elle, retrace notre consultante Barbara Schett. Elle a réussi à revenir, ce qui prouve à quel point c'est une femme forte." Retournée dans le giron de Tathiana Garbin, elle retrouve son tempérament de "lionne sur le court", selon les termes de son entraîneur. Mais les résultats tardent à venir… jusqu'à Roland-Garros 2020.

Elle s'extirpe des qualifications pour s'inviter en deuxième semaine, balayée par la tornade naissante Iga Swiatek. "Depuis elle n'a pas gagné tant de matches donc c'était un peu dur tennistiquement, analyse Schett. Les attentes étaient extrêmement élevées. C'est encore plus méritant pour elle d'avoir atteint les demi-finales." Swiatek, Trevisan pourrait la retrouver en finale, deux ans plus tard, en cas de succès ce jeudi contre Coco Gauff. Histoire de délivrer encore plus fort et aux yeux de tous son message de résilience : "l'anorexie peut être guérie".

Martina Trevisan à Roland Garros Crédit: Getty Images

Roland-Garros Le rêve s'arrête pour Fernandez et continue pour Trevisan HIER À 12:31