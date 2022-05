Je ne peux rien faire", a-t-on pu lire sur ses lèvres au milieu d'un second set longtemps à sens unique. Alors, la belle aventure a pris fin. Une forme de logique, sportive au moins, a fini par s'imposer. Elle n'a cessé de le répéter depuis son début de Roland-Garros féérique : Léolia Jeanjean est plutôt de nature à extérioriser ses sentiments sur le court. Jusqu'ici, on l'avait pourtant vue calme, sereine et avec du sang-froid au moment de signer les deux plus belles performances de sa carrière. Ce samedi, sur le Suzanne-Lenglen, on a compris qui était vraiment Jeanjean. Sans solution, débordée par une Inna Camelia-Begu très solide malgré un public acquis à la cause de la Française, la Française a rapidement laissé échapper des signes de dépit. "", a-t-on pu lire sur ses lèvres au milieu d'un second set longtemps à sens unique. Alors, la belle aventure a pris fin. Une forme de logique, sportive au moins, a fini par s'imposer.

"Comparée aux joueuses que j'ai affrontées avant, elle a un jeu qui était plus solide, plus terrien, a-t-elle avoué en conférence de presse. Finalement, c'est elle qui m'a plus dérangée que moi qui l'ai dérangée. Les échanges étaient assez longs, physiquement j'étais tendu, les jambes ne réagissaient pas très, très bien. Je n'ai pas trouvé les solutions, je n'ai pas eu de vraies occasions, ni de vraie marge de manœuvre".

On ne peut pas m'en vouloir

Mais preuve qu'elle est restée lucide sur ce parcours inattendu, elle a tenu à rappeler d'où elle venait. "C'est quand même une première expérience, on ne peut pas m'en vouloir, c'est la première fois que je joue sur un court aussi grand, devant autant de monde, a-t-elle ajouté. J'ai fait ce que j'ai pu. Celui qui pense que je suis favorite dans ce match est quand même assez fou. Je ne suis jamais favorite en jouant contre cette fille, il y a quasiment 100 places d'écart entre elle et moi".

Leolia Jeanjean lors de son match du 3e tour à Roland-Garros 2022 Crédit: Getty Images

Si la défaite fait mal, la trajectoire a de quoi filer la banane. Celle qui galérait à réaliser son rêve de gosse a fini par connaître l'ambiance d'un grand court, avec un public derrière elle. Ca vous change une femme. "C'est un pur bonheur d'avoir pu vivre ce genre de moments, a-t-elle avoué. Là c'est un peu dur de gérer la défaite, ça fait forcément mal. Mais avec le recul, j'ai vécu un moment génial, le meilleur moment de ma vie".

Top 100 en vue

Sa vie, justement, a bien changé en l'espace d'une semaine. Au point que c'est tout son programme des prochains mois qui s'en trouve bouleversé. "Le programme, il faut que je le regarde maintenant, a-t-elle souri. Soit je repars faire des ITFs, notamment celui de Biarritz, soit j'essaie d'aller à Nottingham pour un 250. Avec le nouveau classement, la programmation va changer mais je pense qu'on va partir sur gazon dans pas trop longtemps". Avant Roland, elle pointait au 227e rang mondial. La voilà tout juste entrée dans le Top 150. Mais, forcément, elle voit plus loin désormais.

"Les objectifs, ça va être dans le Top 100, ça va être de rentrer dans les tableaux de Grand Chelem, a-t-elle énuméré. Comment je vais gérer ? Comme j'ai géré jusqu'à présent, avec les gens qui m'entourent. Je ne vais pas changer grand-chose finalement. Les attentes, mon entourage va en avoir un peu parce qu'ils m'ont vue bien jouer, battre une fille Top 50 (et même une Top 10, ex-numéro un mondiale, NDLR). On va essayer de le reproduire très prochainement".

A 26 ans, cette semaine parisienne ressemble à un tournant. Et dire qu'en décembre 2020, elle revenait des Etats-Unis, touchait le RSA et envisageait la suite sans trop imaginer où elle l'amènerait. La voilà lancée à la conquête du Top 100 et avec des émotions plein la tête. "C'est improbable ce qu'il s'est passé, a-t-elle admis. Un long chemin, un changement de vie entre-temps. Il y a beaucoup de monde qui commence à me parler, c'est presque un changement de carrière. J'étais sur le circuit secondaire, dans des conditions pas idéales et là je suis en Grand Chelem, qui est le top du top. Mais ce que je retiens, ce sont les émotions surtout. Quand on entend son nom dans un grand stade… C'est quelque chose que j'ai envie de revivre et que j'espère revivre l'année prochaine".

