Novak Djokovic

Serbie

35 ans

N°1 mondial

18e participation

Meilleur résultat : vainqueur (2 fois)

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Yoshihito Nishioka (6-3, 6-1, 6-0)

2e tour : victoire en trois sets sur Alex Molcan (6-2, 6-3, 7-6)

3e tour : victoire en trois sets sur Aljaz Bedene (6-3, 6-3, 6-2)

8e de finale : victoire en trois sets sur Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3)

La stat : 8h13. Comme le temps passé sur les courts pour retrouver Nadal en quart de finale. Soit 2h30 de moins que l'Espagnol. Pas de doute, il sera prêt physiquement pour la fin.

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

La décla : "Pour moi, pour gagner le titre ici, c'est sans doute le plus dur de tous les tournois du Grand Chelem. L'année dernière, ma deuxième semaine, ce sont les sept jours les plus durs, avec quatre matches terribles, que j'ai affrontés en carrière."

Les raisons d'y croire

C'est le meilleur joueur du tournoi jusqu'ici, tout simplement. A l'observer, on oublierait presque qu'il a loupé le début de saison. Sa montée en puissance semble irrésistible et son 8e de finale impressionnant face à Diego Schwartzman n'a fait que confirmer les pronostics : le vrai favori, c'est lui. Tous les indicateurs de son jeu sont au vert, du service à sa capacité à élever son niveau lors des moments importants (82% de balles de break sauvées). Face à Nadal, peut-être pour la première fois ici, c'est lui qui aura la pancarte dans le dos. Preuve que les choses ont bien changé…

La question : Peut-il faire le doublé 2021-2022 ?

Rafael Nadal

Espagne

35 ans

N°5 mondial

18e participation

Meilleur résultat : vainqueur (13 fois)

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2)

2e tour : victoire en trois sets sur Corentin Moutet (6-3, 6-4, 6-1)

3e tour : victoire en trois sets sur Botic van de Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4)

8e de finale : victoire en cinq sets sur Félix Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3)

La stat : 109/112. Classique mais toujours utile à rappeler au moment où des doutes émergent le concernant. A Roland-Garros, il n'a perdu que trois fois. Deux fois, ce fut contre son meilleur ennemi serbe. Jamais deux sans trois ?

La décla : "Le match contre Djokovic pourrait être mon dernier match ici, et je préférerais le jouer de jour"

Les raisons d'y croire

C'est le roi de la terre battue et Roland-Garros est son royaume. Douter de Nadal ici, c'est une folie. Son 8e de finale face à Auger-Aliassime aura rassuré de ce point de vue : l'animal n'est surtout pas résigné et sa capacité à remettre le courant dans les moments brûlants est toujours aussi fascinante. Il n'est sans doute plus aussi dominant qu'il y a quelques années, plus aussi mobile non plus, la faute à ce pied dont on ne mesure sans doute pas l'influence dans ses déplacements. Mais il reste au-dessus. Surtout sur ce format en trois sets. Sauf peut-être face à Djokovic…

La question : Son pied gauche va-t-il avoir une incidence sur la suite ?

Alexander Zverev

Allemagne

25 ans

N°3 mondial

7e participation

Meilleur résultat : demi-finale

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Sebastian Ofner (6-2, 6-4, 6-4)

2e tour : victoire en cinq sets sur Sebastian Baez (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5)

3e tour : victoire en trois sets sur Brandon Nakashima (7-6, 6-3, 7-6)

8e de finale : victoire en trois sets sur Bernabé Zapata Miralles (7-6, 7-5, 6-3)

La stat : 21. Comme son nombre de doubles fautes, deuxième total le plus élevé derrière Benoît Paire. C'est souvent un indicateur d'un Zverev des mauvais jours. Contre les cadors du circuit, c'est un vilain défaut à corriger.

La décla : "Ma santé mentale ne dépend pas des réseaux sociaux mais plutôt d'autres problèmes que j'ai ailleurs si je suis honnête. Je n'en parle jamais. Je sais que d'autres joueurs sont plus ouverts, parlent plus de ce genre de soucis. Je n'aime pas faire ça mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de mal cette année".

Les raisons d'y croire

Elles sont maigres, surtout avec son tableau, soyons honnêtes. Mais Zverev est dangereux car il reste imprévisible. Sa capacité à s'en sortir face au pur terrien Sebastian Baez au 2e tour a prouvé qu'il avait franchi un cap en 2021. S'il reste une énigme, il détient des armes qui peuvent faire mal à n'importe quel adversaire. Il faudra cependant retrouver une constance qui disparaît systématiquement cette année quand il est en difficulté. Pas impossible mais pas le plus probable.

La question : Peut-il redevenir le Zverev de la deuxième partie de saison 2021 ?

Carlos Alcaraz

Espagne

19 ans

N°6 mondial

2e participation

Meilleur résultat : 3e tour (2021)

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Juan Ignacio Londero (6-4, 6-2, 6-0)

2e tour : victoire en cinq sets sur Albert Ramos-Viñolas (6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4)

3e tour : victoire en trois sets sur Sebastian Korda (6-4, 6-4, 6-2)

8e de finale : victoire en trois sets sur Karen Khachanov (6-1, 6-4, 6-4)

La stat : 29 ans. En se qualifiant pour son deuxième quart de finale de rang en Majeur, Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à réussir une telle prouesse depuis Andrei Medvedev en 1993. Mais il est plutôt du genre à viser plus haut que simplement le Top 8.

La décla : "Ce quart de finale est probablement le match le plus important de ma carrière jusqu'à présent, mais je ne pense pas à ça".

Les raisons d'y croire

Si Novak Djokovic est sans doute le meilleur joueur du tournoi jusqu'à présent, Carlos Alcaraz est peut-être le plus impressionnant. Il suffit de voir à quel point Londero, Korda ou Khachanov, pourtant pas les perdreaux de l'année, ont été concassés lors de ses tours précédents. Une puissance physique incroyable émane du gamin, une brutalité terrible se cache derrière chaque coup et, pour ne rien gâcher, sa couverture exceptionnelle du terrain a offert certains des plus beaux points du tournoi. Son 2e tour périlleux face à Ramos-Viñolas, où il a sauvé une balle de match, renforce paradoxalement l'impression qu'il a déjà tout, physiquement, mentalement et tennistiquement, pour espérer être sacré dimanche. Car ce gamin est juste différent.

La question : Son règne annoncé peut-il démarrer dès cette année ?

Casper Ruud

Norvège

23 ans

N°8 mondial

5e participation

Meilleur résultat : 3e tour

Son parcours

1er tour : victoire en quatre sets sur Jo-Wilfried Tsonga (6-7, 7-6, 6-2, 7-6)

2e tour : victoire en trois sets sur Emil Ruusuvuori (6-3, 6-4, 6-2)

3e tour : victoire en cinq sets sur Lorenzo Sonego (6-2, 6-7, 1-6, 6-4, 6-3)

8e de finale : victoire en quatre sets sur Hubert Hurkacz (6-2, 6-3, 3-6, 6-3)

La stat : 8. Casper Ruud en est à 8 victoires consécutives sur terre battue, puisqu'il s'est imposé à Genève la semaine précédant Roland-Garros. C'est la troisième meilleure série en cours derrière Carlos Alcaraz (14) et Novak Djokovic (9).

Casper Ruud à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

La décla : "C'était l'un de mes objectifs de l'année d'essayer d'atteindre un quart de finale en Grand Chelem. Quand je suis arrivé ici il y a quelques jours, j'ai senti que j'avais un peu plus d'expérience sur le format des cinq sets."

Les raisons d'y croire

Rien n'a été facile pour Casper Ruud dans ce tournoi, à commencer par son entrée en lice face à un Jo-Wilfried Tsonga déterminé à tout donner pour le dernier match de sa carrière. Mais il n'est pas tombé dans le piège et a été à la hauteur de son statut, surtout en franchissant l'écueil du 3e tour au bout des cinq sets, étape sur laquelle il avait buté lors des trois dernières éditions. Premier Norvégien en quart de finale à Roland-Garros, il a désormais tout à gagner dans ce tournoi. La solidité de la structure de son jeu de terrien lui assure un niveau moyen élevé sans réels passages à vide.

La question : A-t-il ce qu'il faut dans son tennis pour réellement menacer les cadors ?

Holger Rune

Danemark

19 ans

40e mondial

1re participation

Meilleur résultat : -

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Denis Shapovalov (6-3, 6-1, 7-6)

2e tour : victoire en trois sets sur Henri Laaksonen (6-2, 6-3, 6-3)

3e tour : victoire en cinq sets sur Hugo Gaston (6-3, 6-3, 6-3)

8e de finale : victoire en quatre sets sur Stefanos Tsitsipas (7-5, 3-6, 6-3, 6-4)

La stat : 103. Comme son classement en fin d'année 2021. Lundi, au pire, il sera 28e mondial et donc potentielle tête de série pour les prochains Majeurs. Vous avez dit comète ?

La décla : "Si je joue mon meilleur tennis, je peux battre n'importe qui sur le circuit. Mais il faut que je reste dans ma bulle, dans le moment, parce que sinon, mon niveau baisse, et alors... tout le monde peut me battre, surtout en Grand Chelem."

Les raisons d'y croire

Son niveau de jeu actuel est définitivement l'un des meilleurs du circuit. Son classement ne dit pas tout des progrès exponentiels réalisés sur les derniers mois et sa capacité à faire chuter des gros noms sur ce Roland-Garros prouve qu'il n'a pas froid aux yeux. Rune est complet, jeune, endurant et arrive surtout en pleine confiance, illustré par son titre à Munich où il avait battu Alexander Zverev. Et si c'était lui l'invité surprise en finale ?

La question : Qui des deux pépites de la génération 2003 ira le plus loin ?

Andrey Rublev

Russie

24 ans

N°7 mondial

4e participation

Meilleur résultat : quart de finale

Son parcours

1er tour : victoire en quatre sets sur Soonwoo Kwon (6-7, 6-3, 6-2, 6-4)

2e tour : victoire en quatre sets sur Federico Delbonis (6-3, 3-6, 6-2, 6-3)

3e tour : victoire en quatre sets sur Cristian Garin (6-4, 3-6, 6-2, 7-6)

8e de finale : victoire sur abandon sur Jannik Sinner (1-6, 6-4, 2-0 ab.)

La stat : 5. Andrey Rublev va jouer le cinquième quart de finale en Grand Chelem de sa carrière. Il n'avait plus été aussi loin dans un Majeur depuis l'Open d'Australie… 2021.

Andrey Rublev Crédit: Getty Images

La décla : "Si je veux gagner, il faut juste que je la boucle. Parce que si je continue à me frustrer comme je l'ai fait contre Kwon, Delbonis ou Garin, je n'ai aucune chance de battre les meilleurs."

Les raisons d'y croire

Il n'a pas été souverain jusqu'ici dans ce tournoi comme un Novak Djokovic. Et il peut sans doute s'estimer heureux que la douleur ait été trop forte pour Jannik Sinner en huitième de finale, vu la tournure du premier set. Mais Andrey Rublev a passé les obstacles les uns après les autres, parfois contre de solides terriens (Delbonis et Garin en particulier). Pour en avoir déjà livrer quelques-uns, il est prêt au combat tout en ayant pu conserver pas mal d'énergie grâce à l'abandon de Sinner. L'intensité de son engagement dans chaque frappe reste un modèle. Et cette qualité a d'ailleurs sans doute plus de chances de payer sur terre battue.

La question : Va-t-il enfin briser son plafond de verre en Grand Chelem ?

Marin Cilic

Croatie

33 ans

23e mondial

16e participation

Meilleur résultat : quart de finale

Son parcours

1er tour : victoire en trois sets sur Attila Bala (6-0, 6-1, 6-2)

2e tour : victoire en quatre sets sur Marton Fucsovics (4-6, 6-4, 6-2, 6-3)

3e tour : victoire en trois sets sur Gilles Simon (6-0, 6-3, 6-2)

8e de finale : victoire en sets sur Daniil Medvedev (6-2, 6-3, 6-2)

La stat : 215. Comme la vitesse maximale de la première balle de Marin Cilic. C'est le 7e service le plus rapide du tournoi et le 2e des quarts-de-finalistes restants derrière Alexander Zverev (217) et à égalité avec Carlos Alcaraz (215).

Marinc Cilic à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

La décla : "Je pense encore avoir un grand titre en moi. Il n'y a pas longtemps, mon médecin m'a même dit lors d'une visite que j'avais le corps d'un homme de 25 ans et qu'il était possible que je joue encore dix ans. Mais ne le dites pas à ma femme, surtout !"

Les raisons d'y croire

Avec Holger Rune, c'est la grande surprise de ce casting. Pour imaginer Marin Cilic aller à nouveau aussi loin en Grand Chelem - il n'avait plus goûté aux quarts de finale à ce niveau depuis l'US Open 2018 -, qui plus est sur terre battue, sa moins bonne surface, il fallait avoir du nez. Mais sur ce tournoi, rien n'est usurpé : le Croate n'a lâché qu'un set depuis le début de la quinzaine et a été particulièrement impressionnant pour se défaire de Gilles Simon puis Daniil Medvedev. Avec cette qualité de première balle et de second coup de raquette, cette régularité retrouvée du fond, il représente une menace pour tout le monde. Après tout, il a déjà gagné un Majeur…

La question : A-t-il retrouvé son niveau paranormal de l'US Open 2014 ?

