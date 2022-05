Tennis

Roland-Garros, 3e tour : Holger Rune, inconnu du grand public, mais danger bien connu de Hugo Gaston

ROLAND-GARROS - De tous les Français présents au 3e tour des Internationaux de France, Hugo Gaston est celui qui aura sans doute le plus d'adversité face à lui en la personne de Holger Rune. A 19 ans, le Danois 40e mondial n'a pas perdu un set en deux tours et s'avance face au Français comme une réelle menace. Mais Pour Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, à Roland avec Gaston, tout est possible.

00:04:46, il y a 21 minutes