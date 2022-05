Roland-Garros

Il s’est évité un nouveau marathon, et ce ne sera sûrement pas pour déplaire à son organisme, très sollicité jusqu’ici. Après ses deux premiers tours à rallonge, en 5 sets face à l’Italien Lorenzo Musetti, puis en 4 sets face au Tchèque Zdenek Kolar, qui lui avaient fait passer 7h40 en cumulé, déjà, sur les courts, Stefanos Tsitsipas n’a cette fois eu besoin que d’1h32 pour dominer un Mikael Ymer beaucoup trop friable en trois sets (6-2, 6-2, 6-1).

Tsitsipas, enfin libéré ?

Déjà stoppé au troisième tour l’an passé, le Suédois n’a pu que constater la supériorité du finaliste de la dernière édition, qui s’est montré redoutable au service, où il n’a lâché, tout au long du match, que 10 points sur 66. Après 4 jeux où les deux hommes se sont jaugés, la tête de série numéro 4 a accéléré et remporté les 4 jeux suivants pour empocher le premier set, et se mettre sur les rails d’un succès tranquille.

Constamment agressé au service, où il n’a gagné que 30 points sur 70, Ymer a vécu le même scénario dans le deuxième acte. A 2-2, il a encore perdu 4 jeux d’affilée pour se retrouver mené 2 sets à rien sur un court Suzanne-Lenglen où le Grec semblait enfin libéré.

Breaké d’entrée de troisième manche, le 95e mondial n’a eu plus beaucoup d’espoirs ensuite, et s’il a sauvé l’honneur en remportant un jeu, il a dû s’incliner logiquement. Tsitsipas, lui, semble lancé, et cela ne peut qu’être une mauvaise nouvelle pour son prochain adversaire : Holger Rune ou Hugo Gaston.

