Alexander Zverev est toujours vivant dans ce Roland-Garros. Mais, encore, une fois, l’Allemand a galéré pour assurer sa qualification. Opposé à la surprise de ce tournoi dans le tableau messieurs, l’Espagnol Bernabé Zapata Miralles, le 3e mondial s’est qualifié après un match en trois sets (7-6, 7-5, 6-3) bien difficile, dimanche, à Paris. Il jouera face à Carlos Alcaraz ou Karen Khachanov son 4e quart de finale à la Porte d’Auteuil, le 8e en Grand Chelem.

Vu le temps affiché sur le chronomètre, 2h45, dire qu’il s’en est bien tiré est véridique. Pendant deux manches, Zverev a eu toutes les peines du monde a faire la différence face au natif de Valence, ovationné par le public du Suzanne-Lenglen malgré sa défaite. C'est de coutume, surtout pendant ce Roland, la foule aime les outsiders qui se la donnent. Comme son idole David Ferrer, Zapata Miralles a cavalé aux quatre coins du court pour tenir la dragée haute au finaliste de l'US Open 2020. Et non sans jouer un tennis de qualité.

63 fautes directes pour Zverev

Le match s’est joué dans les deux premières manches, moment où Zapata Miralles a fait jeu égal et même fait presque tout mieux que Zverev. Dommage qu’il n’ait pas été plus solide que ça derrière son engagement. Sa capacité à tout ramener et faire le jouer en plus a rendu fou le frère de Mischa.

Ce point faible lui a coûté, entre autres, de boucler la première manche dans le jeu décisif - il a eu trois balles de set sur son service à 8-7, 9-8 et 11-10 - et de boucler la deuxième manche où il a deux fois le break avant de coincer à 4-3. Même si sa réputation d’infatigable s’est encore vérifiée, le joueur de 25 ans a finalement capitulé dans le dernier acte où Zverev a retrouvé une partie de son tennis.

La copie rendue par le natif de Hambourg n’a pas été exceptionnelle. Avec 64 fautes directes, 8 doubles fautes, 64% de points gagnés derrière son service, une forme sinusoïdale, et un agacement constant, la tête de série n°3 a déjà fait beaucoup mieux dans sa carrière, ne serait-ce qu'au niveau de l'attitude.

Mais même en tirant la tronche, Zverev arrive toujours à se sublimer et remporter les points chauds, comme lors de son 2e tour conrte Sebastian Baez. Sa première balle et surtout son coup droit l’ont encore bien aidé dans les moments importants. De toute façon, le "winning ugly" - le gagner en jouant très mal - ce n’est pas interdit. Mais s’il veut faire quelque chose dans ce tournoi, Zverev devra hausser son niveau. Contre un membre du top 10, ce niveau inégal ne suffira pas.

