Tennis

ROLAND-GARROS - Alcaraz, le facteur X : "Il arrive en assumant son statut de favori comme Nadal en 2005"

Carlos Alcaraz sera l'une des attractions des Internationaux de France. L'Espagnol qui a explosé sur le circuit ATP cette saison s'affiche en prétendant à la victoire finale dans un tournoi du Grand Chelem et vu les victoires affichées, ce sera peut-être pour Roland-Garros. Dans DiP Impact, Arnaud Di Pasquale et ses comparses le voient clairement en trouble-fête des Nadal et Djokovic. (Réal: SP)

00:09:15, il y a une heure