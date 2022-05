Krejcikova, Sakkari, Badosa, Kontaveit, Jabeur, Sabalenka, Pliskova, Collins, Muguruza... Vous contemplez ici ce qu'Iga Swiatek aurait pu considérer comme sa concurrence pour le titre à Roland-Garros. Vous contemplez surtout ici neuf des dix premières joueuses mondiales éliminées avant les 8es de finale de Roland-Garros 2022. Paula Badosa, sur abandon face à Veronika Kudermetova (6-3, 2-1) et Aryna Sabalenka, face à Camila Giorgi (4-6, 6-1, 6-0) ont rejoint la liste ce samedi.

Pour l'Espagnole, ce Roland-Garros aura été assez bizarre avec un succès éclair au 1er tour sur Fiona Ferro (6-2, 6-0), un match accroché face à Kaja Juvan au deuxième et enfin cet abandon au troisième. Arrivée à Paris sans référence sur terre, si ce n'est une demi-finale à Stuttgart, Badosa n'était pas vraiment citée parmi les outsiders du tournoi.

Swiatek seule dans le Top 10, deux rescapées dans le Top 15

C'était en revanche le cas pour Aryna Sabalenka. La Biélorusse, tête de série numéro 7, avait chuté deux fois face à Iga Swiatek en préparation, en finale à Stuttgart et surtout en demi-finale à Rome. S'il n'avait pas pu faire mieux que quatre et trois jeux chiper à la reine polonaise, Sabalenka semblait pourtant la plus capable de gêner Swiatek. Elle est tombée ce samedi sur une Camila Giorgi (4-6, 6-1, 6-0) en feu et a pris la porte.

Ce Roland-Garros a donc pris des airs de jeu de la mort pour les plus hautes têtes de série. Nous l'avons dit, Iga Swiatek est la seule rescapée du Top 10 mais même en allant au-delà, ce n'est pas plus réjouissant. Dans le Top 15, la Polonaise n'est accompagnée que par Jessica Pegula (N.11) qu'elle croisera d'ailleurs en quarts de finale si les deux tiennent leur rang, ce qui n'est pas garanti au moins pour la seconde, à la vue du tournoi.

Le bas du tableau est le plus "miné". Les joueuses les mieux classées sont ainsi Leylah Fernandez (N.17) finaliste du dernier US Open, et Cori Gauff (N.18). Le match de la première citée face à Amanda Anisimova, ancienne demi-finaliste de Roland-Garros (2019), ressemble d'ailleurs fort à une demi-finale avant la lettre. Même si dans ce tableau féminin, il ne faut donc jurer de rien.

