A chaque tour son défi. C'est un peu le leitmotiv de ce Roland-Garros 2022 pour Carlos Alcaraz. Arrivé porte d'Auteuil dans la peau d'un prétendant du titre, il doit l'assumer dans les faits. Et jusqu'ici, il s'est montré à la hauteur. Pour son entrée en lice et sa grande première dans l'enceinte majestueuse et impressionnante du court Philippe-Chatrier, il a ainsi sereinement assumé son rang contre Juan Ignacio Londero. Puis, dans un jour sans, il s'est sorti d'un véritable traquenard face à Albert Ramos Vinolas , là où la plupart des autres joueurs de son âge (pour ne pas dire tous) se seraient sûrement noyés.

Mais un tournoi du Grand Chelem est, par définition, un parcours semé d'embûches. Sept précisément, qui plus est au meilleur des cinq sets. Le troisième pour "Carlitos" se nomme Sebastian Korda, et c'est tout sauf anodin. Car si le prodige espagnol reste sur 12 victoires - titres à Barcelone et Madrid, puis ses deux premiers matches à Roland -, le jeune Américain est bien le dernier à l'avoir battu, et le seul à l'avoir fait sur terre battue cette saison. Il avait ainsi créé une véritable sensation à Monte-Carlo après un match d'une grande qualité et plus de trois heures de lutte (7-6, 6-7, 6-3).

"Une nouvelle fois, Alcaraz montre ses ressources, plus que ses faiblesses"

Korda la joue profil bas : "Alcaraz est fantastique pour le tennis"

De quoi avoir un ascendant psychologique avant de croiser le fer à nouveau avec Alcaraz ? Le principal intéressé préfère botter en touche et rediriger les projecteurs vers l'Espagnol. "C'est un bon ami, un adversaire très dur à jouer sur le court. Nous avons joué deux matches l'un contre l'autre dans les six derniers mois (le premier en finale du Masters Next Gen, NDLR). Ce sera un nouveau défi enthousiasmant. Il a vraiment changé aussi bien physiquement que mentalement ces derniers mois et est devenu un joueur très spécial, c'est sûr. Il fait des choses qui n'avaient pas été vues ces 20 dernières années (depuis Rafael Nadal en 2005). C'est fantastique pour le tennis en général", a lâché un Korda élogieux après son 2e tour.

Il faut dire que depuis leur duel sur le Rocher, de l'eau a coulé sous les ponts et Alcaraz est allé chercher deux trophées supplémentaires, dont déjà un deuxième Masters 1000 dans la Caja Magica madrilène. Mais plus que ces faits bruts, c'est l'impression dégagée dans la capitale espagnole qui lui a fait prendre une dimension supplémentaire. Battre successivement Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un tournoi sur terre battue, personne ne l'avait fait avant lui. Encore moins en donnant le sentiment d'être à sa place, sans surjouer.

Un contexte particulier à Monte-Carlo

Korda en est parfaitement conscient. Et il sait aussi qu'il avait profité à Monte-Carlo de circonstances particulières qu'Alcaraz n'a pas manqué de rappeler lui-même après son match épique contre Ramos-Vinolas. "C'est vrai qu'à Monte-Carlo, j'ai eu du mal, a-t-il avoué. Je venais de Miami, sur court rapide, et rejouer sur terre, sans avoir beaucoup d'heures d'entraînement dessus, c'était compliqué. Mais j'ai tiré beaucoup de points positifs de ce match, j'ai été proche de le gagner malgré tout. Ça avait été une grande partie."

Sebastian Korda et Carlos Alcaraz à Monte-Carlo en 2022 Crédit: Getty Images

Avant d'ajouter : "Maintenant, j'ai beaucoup d'heures sur terre derrière moi, avec beaucoup d'entraînements. Je suis très bien, je joue bien, je me sens bien physiquement. Donc je vais revoir le match de Monte-Carlo pour analyser ce que j'avais fait de mal et avoir des informations sur ce 3e tour." Tactiquement justement, la puissance naturelle du Murcien, son explosivité, sa capacité à imprimer beaucoup de lift à sa balle côté coup droit si nécessaire ou encore son exceptionnelle couverture de terrain - Ramos Vinolas peut en témoigner - sont autant d'atouts qui devraient lui donner confiance sur terre battue.

Korda se sent bien à Roland, mais Alcaraz est un survivant

Korda joue plus à plat, son tennis semble agressif semble plus naturellement adapté aux surfaces plus rapides, dur et gazon. Et pourtant, c'est bien à Roland-Garros que le fils de Petr s'était fait connaître pour la première fois du grand public il y a un an et demi. A l'époque 213e mondial et issu des qualifications, il s'était frayé un chemin jusqu'en seconde semaine avant de voir un autre phénomène espagnol lui barrer brutalement la route : Rafael Nadal, le maître des lieux. C'est aussi à Paris qu'il avait joué son premier tournoi du Grand Chelem chez les juniors.

Carlos Alcaraz à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

De ce lien qu'il qualifie lui-même de "spécial" avec Roland-Garros, Korda tire des sensations particulières. Il exprime bien son tennis sur la terre battue parisienne, comme ses deux victoires en trois sets face à John Millman et Richard Gasquet (pourtant de retour à un niveau très intéressant) l'ont montré. Face à Alcaraz, il pourra s'appuyer sur cette fraîcheur physique mais aussi sur son service (77 % de points gagnés sur première balle) très efficace grâce à son envergure (1 mètre 96) et son revers long de ligne très fluide. Ce coup avait d'ailleurs posé beaucoup de problèmes à Alcaraz à Monte-Carlo : il contrait merveilleusement bien le décalage de coup droit décroisé de l'Espagnol.

Reste que, passé à un point de la catastrophe au 2e tour, Alcaraz le survivant pourrait bien se sentir invincible et donner une nouvelle envergure à son tournoi sous les projecteurs de la night session qu'il découvrira. A 19 ans, il ne devrait en tout cas avoir aucune difficulté à récupérer de sa bataille du 2e tour. Et s'il joue libéré, alors gare à la foudre pour Sebastian Korda !

