Le soutien du court Philippe-Chatrier n'a pas suffi. Face à Madison Keys, tête de série 22 du tournoi, Caroline Garcia s'est heurtée à ses limites du moment : son manque de rythme et de compétition. La Lyonnaise a tout donné, mais elle est tout simplement tombée sur plus forte qu'elle jeudi au 2e tour de Roland-Garros. Elle s'est ainsi inclinée en deux manches (6-4, 7-6) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h32 précisément). L'Américaine défiera, quant à elle, Elena Rybakina pour s'offrir une place en huitièmes de finale.

Globalement, Garcia a été étouffée par la puissance de Keys en fond de court, notamment dans la diagonale coup droit. Rapidement breakée, elle a fait preuve de combativité, s'emparant à son tour du service adverse alors que l'Américaine servait pour la première manche à 5-3. Mais la Française a réduit ses efforts à néant sur le jeu suivant en offrant littéralement la manche sur un smash caviardé puis un coup droit retenu dans le filet. Les statistiques de son premier set ont tout dit de son inconstance du moment : 10 fautes directes pour... un minuscule coup gagnant.

Garcia a bien résisté mais ne pouvait espérer mieux

Garcia a eu toutefois le mérite de ne jamais renoncer. Toujours dominée par les assauts de Keys (33 coups gagnants) dans le second acte, elle s'est accrochée à son service. Ce fut notamment le cas dans le quatrième jeu, lors duquel elle a écarté deux balles de break avec audace au filet. Cette capacité à s'adapter tactiquement lui a permis de pousser sa rivale à disputer un jeu décisif.

Mais la Lyonnaise n'avait pas assez d'atouts dans sa manche pour faire réellement douter Keys. Cette dernière s'est vite détachée dans le tie-break pour conclure l'affaire d'un coup droit décroisé gagnant imparable 7 points à 3. Si Roland-Garros est donc déjà fini pour Garcia, elle pourra peut-être bâtir sur ses deux matches pour se relancer. Rappelons qu'elle n'avait pas joué depuis deux mois à l'entame du tournoi en raison d'une blessure au pied.

