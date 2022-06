Cori Gauff est une jeune adulte consciente du monde qui l'entoure. Quand il a fallu se plier à la tradition du message sur la caméra après sa victoire sur Martina Trevisan en demi-finale de Roland-Garros, l'Américaine a écrit : "Peace, end gun violence" ("Paix, mettons fin à la violence par armes à feu"), alors que les Etats-Unis sont secoués par une série de tueries. Gagner son premier Grand Chelem samedi face à Iga Swiatek, pense-t-elle, ne changera rien à sa vie. Ceci fait juste partie d'un processus enclenché depuis longtemps déjà.

La gamine avait fait irruption de manière brutale dans le monde des grandes en atteignant les huitièmes de finale de Wimbledon pour sa première apparition dans un grand tableau… à 15 ans seulement en 2019. Un autre huitième l'année suivante en Australie, puis un quart à Roland-Garros l'année dernière avaient confirmé son immense talent. Celle que l'on surnomme "Coco" est désormais une finaliste de Grand Chelem alors qu'elle n'aura 19 ans qu'en mars prochain.

1h28, démonstration totale en demi-finale

"Je pense que j'ai joué du mieux que je pouvais, a-t-elle souri dans une conférence de presse qui a tardé à venir. Nous étions toutes les deux un peu hésitantes sur les premiers jeux. Il y a eu beaucoup de fautes directes mais après ça a roulé tranquillement." 6-3, 6-1 en 1h28, oui le voyage en demi-finale face à Trevisan a été plus doux pour la native d'Atlanta. "Être en finale signifie beaucoup pour moi, a-t-elle soufflé. Je suis tellement et heureuse et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Je vais être honnête, cette année je n'ai pas eu les meilleurs résultats donc je ne me voyais pas en finale."

Cori Gauff Crédit: Getty Images

Un discours qui tranche avec celui qui a pu être le sien par le passé. Si son CV 2022 confirme effectivement ses dires (défaite au 1er tour à l'Open d'Australie et un quart de finale à Doha pour meilleur résultat), il témoigne d'une Gauff plus mature, assez logiquement. "Je suis prête à gagner un Grand Chelem", l'avait-on entendu dire les années passées. Une phrase sur laquelle elle a été invitée à revenir après son match de ce jeudi.

"Est-ce que l'ancienne Coco était vraiment prête à gagner un Grand Chelem ? Oui et non, répond-elle. Cette version était prête à en gagner un mais elle se mettait trop de pression. Maintenant je suis vraiment prête mais je ne me mets pas cette pression pour en gagner un. Il y a une immense différence entre être prête et trop le vouloir. Qui ne voudrait pas gagner en Grand Chelem ? Ce ne sera cependant pas la fin du monde si ça n'arrive pas pour moi."

Si je soulève le trophée, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer ma vie

Gauff a même surpris son auditoire en arguant que sa vie ne changerait pas si elle venait à remporter à Roland-Garros samedi : "Si je soulève le trophée, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer ma vie. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça mais les gens qui m'aiment continueront à le faire quoiqu'il arrive, que je gagne ou non. Bien sûr, si je remporte Roland-Garros, il y aura plus d'attention sur moi. Mais je ne suis pas inquiète sur le fait que ma vie pourrait changer."

Tranquille vraiment Cori Gauff ? La tension montera inévitablement dans le couloir avant d'entrer sur le Philippe-Chatrier samedi. Elle écoutera du "rap hardcore" pour se booster avant la rencontre. Ensuite, il sera temps de jouer un match, juste un match de tennis. "Je vais jouer Iga qui est sur une série incroyable (34 victoires de suite). Je pense n'avoir rien à perdre, elle sera la grande favorite de la finale sur le papier, juge Gauff. Je vais juste essayer de jouer libérée, de pratiquer mon meilleur tennis." Et accessoirement de gagner le premier Grand Chelem de sa carrière à 18 ans.

