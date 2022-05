Ils ne sont plus que deux à pouvoir franchir l'obstacle des qualifications. Un Français et une Française à pouvoir rêver d'intégrer respectivement les grands tableaux des simples messieurs et dames sur la terre battue de Roland-Garros. Geoffrey Blancaneaux et Océane Dodin joueront vendredi pour y parvenir, au 3e tour de ces fameuses qualifs que Sean Cuenin n'a pas pu franchir jeudi de son côté. Le joueur de 18 ans, invité par l'organisation et 595e mondial, s'est heurté à l'Italien Giulio Zeppieri, 215e et vainqueur en deux sets (6-3, 6-4) et 1h26.

Zeppieri s'est montré le plus entreprenant avec 25 coups gagnants (contre 15 au Français), relançant particulièrement bien la première balle de Cuenin qui n'a gagné que 56 % des points derrière. Un break dans chaque set aura suffi à l'Italien. Cuenin pourra néanmoins regretter de ne pas avoir débreaké quand son adversaire a servi pour le match à 6-3, 5-4, alors qu'il s'est retrouvé à 0/40 lors de ce dernier jeu de relance.

Geoffrey Blancaneaux, 195e à l'ATP, défiera l'Allemand Daniel Masur, 233e, vendredi. Quant à Océane Babel (18 ans, 654e), qui a reçu une wildcard de l'organisation comme Cuenin, elle sera opposée à la joueuse russe Oksana Slekhmeteva (198e).

