Coco Gauff disputera la finale de Roland-Garros ! Ce jeudi, l'Américaine, 23e joueuse mondiale et tête de série n°18, a aisément dominé l'Italienne Martina Trevisan, 59e joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-1) et 1h28 de jeu, en demi-finale des Internationaux de France, sur le court Philippe-Chatrier. Pour sa toute première finale en Grand Chelem, la joueuse de 18 ans affrontera la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, tombeuse de la Russe Daria Kasatkina, plus tôt dans l'après-midi.

Ad

Roland-Garros L'anorexie, la victoire de Trevisan sur la vie IL Y A 18 HEURES

C'est certainement dans le second set que Coco Gauff a définitivement pris l'ascendant dans cette rencontre et sur son adversaire du jour. A 2-1 en faveur de la gagnante du jour, l'Américaine et l'Italienne ont alors disputé un jeu de près d'un quart d'heure. Malgré trois premières balles de break sauvées et trois opportunités de recoller à 2-2, Martina Trevisan, titrée à Rabat juste avant le début de cette quinzaine et qui restait sur dix victoires, a fini par céder son service.

Trevisan a offert trop de points à Gauff

Une mise en jeu symbolique de sa rencontre, marquée par une certaine irrégularité de sa part. Une baisse de régime, par rapport à son début de tournoi, certainement due à une surchauffe au niveau musculaire, elle qui s'est fait strapper la cuisse droite entre les deux manches, avant de renforcer ce bandage juste avant ce fameux jeu marathon. D'habitude si à l'aise sur son coup droit, Martina Trevisan a offert, dans l'ensemble, trop de points à son adversaire, avec pas moins de 36 fautes directes au total (contre 20).

En face, Coco Gauff, pourtant plus jeune de dix ans, a étalé toute sa maîtrise et terminé cette rencontre en boulet de canon, en remportant les cinq derniers jeux, dont les deux derniers services de la 59e joueuse mondiale et avec même un ultime jeu de service blanc (6-1). Pourtant, la toute jeune Américaine a semblé bien nerveuse en début de rencontre, avant donc de monter petit à petit en puissance. Dès le deuxième jeu, la 23e joueuse mondiale s'était plainte des cris de son adversaire et son tout premier point gagnant était même intervenu qu'au bout du sixième jeu.

Cette fameuse première manche fut d'ailleurs particulièrement décousue. Si les deux joueuses avaient alors remporté leur première mise en jeu, les cinq jeux suivants ont été qu'une succession de breaks. Pourtant, à 3-2, Coco Gauff s'était retrouvée en bonne position pour confirmer enfin son break, après avoir mené 40-15. Mais si elle n'avait alors pas su confirmer, elle avait malgré tout breaké à nouveau, mais cette fois blanc, l'Italienne, qui a terminé cette manche à seulement 11% de points gagnés après son deuxième service. Gauff avait ensuite enchaîné et conclu en lui prenant un ultime service (6-3).

Si elle n'ira donc pas plus loin, Martina Trevisan pourra se consoler d'une autre manière, elle qui s'apprête à faire un bond de 33 positions au classement WTA, pour se retrouver 26e mondiale et numéro 1 italienne. De son côté, à 18 ans, 2 mois et 20 jours, Coco Gauff n'en finit décidément plus de battre des records de précocité, elle qui devient la plus jeune joueuse à se qualifier pour la finale de Roland-Garros depuis Kim Clijsters en 2001. Pour espérer triompher, l'Américaine n'aura, cette fois, pas une ultime marche, mais bel et bien une montagne face à elle.

Roland-Garros Gauff, tout d'une grande 31/05/2022 À 14:23