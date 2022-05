L'affiche faisait saliver et promettait un choc. Mais la montagne a accouché d'une souris, la faute à un Diego Schwartzman en très grande forme qui a écoeuré Grigor Dimitrov vendredi au 3e tour de Roland-Garros sur le court Simonne-Mathieu. Le petit Argentin, tête de série 15 du tournoi, n'a ainsi laissé que six jeux au Bulgare (6-3, 6-1, 6-2) en 2h15. Premier qualifié pour les huitièmes de finale chez les messieurs, il pourrait se frotter au tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic si celui-ci se défait d'Aljaz Bedene.

Ad

Le premier set a pourtant été à la hauteur des espérances. Il a ainsi duré plus d'une heure malgré un double break d'entrée de Schwartzman. Dimitrov a ainsi refait une partie de son retard, sans pouvoir toutefois totalement revenir malgré 8 occasions de s'emparer du service adverse (une seule convertie). Grâce à sa mobilité exceptionnelle et sa capacité à faire toujours joué un coup de plus à l'adversaire, "Peque" a par la suite totalement frustré le Bulgare.

Roland-Garros Duléry : "J'ai fait chanter la Marseillaise avec notre président pour Belmondo" IL Y A 6 HEURES

Dimitrov s'est ainsi mis à arroser, commettant pas moins de 59 fautes directes en tout. Et il a vu le score défiler par séries : à partir de 1-1 dans la deuxième manche, il a ainsi encaissé 5 jeux d'affilée pour se retrouver dos au mur (6-3, 6-1). Puis, malgré une petite réaction et un break d'avance en début de troisième, il a perdu les six derniers jeux. Pourtant apparu en forme lors de ses deux premiers matches, Dimitrov se heurte au mur du 3e tour pour la cinquième fois de sa carrière à Roland-Garros. Il n'a d'ailleurs goûté à la seconde semaine qu'à une seule occasion en 2020, battu en 8e par Stefanos Tsitsipas.

Roland-Garros "Ça c'est bad boy !" : Quand Kevin Rolland se fait coacher par Arnaud Di Pasquale IL Y A 7 HEURES