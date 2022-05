Tennis

Roland-Garros - Djokovic plus que Nadal ? DiP Impact vous donne ses pronos avant leur quart de finale

ROLAND-GARROS - Rafael Nadal face à Novak Djokovic, c'est l'affiche que tout le monde attend depuis le tirage au sort du tableau messieurs 2022 des internationaux de France. Depuis un an même et leur demi-finale jouée à Paris. Dans le podcast DiP Impact, Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Sébatsien Petit vous donnent leur pronostic sur cette affiche légendaire.

00:02:51, il y a 34 minutes