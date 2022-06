Ce n'était donc pas un "one shot". Une divine surprise née de l'euphorie d'une quinzaine où elle avait marché sur l'eau. Iga Swiatek avait remporté Roland-Garros en 2020. Elle a remis ça en 2022. La forme est restée la même : elle a tout dévasté sur son passage. Une tornade. Mais en dehors du dénouement heureux, sur le fond, tout sépare ces deux couronnements. Si, comme on ne choisit pas entre deux de ses enfants, elle refuse de choisir son titre préféré, le dernier en date lui apporte sans doute encore davantage de satisfactions.

Ad

"Franchement, c'est tellement différent de 2020, a estimé la Polonaise samedi. En 2020, la chose que je sentais le plus, c'était de la confusion parce que je n'avais jamais cru à 100 % que je pouvais gagner un Grand Chelem, alors que cette fois-ci, c'était basé simplement sur du travail. Je suis davantage consciente de ce qu'il faut faire pour gagner un Grand Chelem. C'est comme un puzzle, il faut rassembler tous les éléments, chaque aspect du jeu doit être mis en place. Je suis encore plus heureuse et encore plus fière de moi."

Roland-Garros Mourad d'Auteuil : "La finale du tournoi a eu lieu en quart, il n'y a plus d'intérêt pour la suite" IL Y A 3 HEURES

Iga Swiatek avec "son" trophée. Crédit: Getty Images

Que le début de l'aventure

Comme si la soudaineté de son éclosion il y a un peu plus d'un an et demi (Roland-Garros s'était tenu en octobre en 2020) ne lui appartenait pas totalement. Comme si un grand bonheur et un immense honneur lui étaient tombée simultanément dessus. Là, elle a tout maîtrisé. Avant. Pendant. Et, veut-elle croire, après. "Je me sens mieux préparée et plus solide, assure-t-elle. Il y a deux ans, ça avait été un peu difficile à gérer alors que, maintenant, je suis prête à fêter tout ça un petit peu plus sereinement."

Ce n'est que le début de cette aventure, nous avons encore beaucoup à faire", annonce-t-il. D'une certaine manière, plus qu'un deuxième titre , c'est un deuxième premier titre pour Iga Swiatek, tant elle ne ressemble plus du tout à l'Iga de l'automne 2020. Elle avait triomphé sans l'avoir envisagé. Cette fois, tout était différent. Pour la première fois, elle est allée chercher un titre majeur en tant que numéro un mondiale, avec un statut d'ultra-favorite. Voilà pourquoi son entraîneur, Tomasz Wiktorowski, se dit convaincu qu'il s'agit là d'un autre nouveau départ. "", annonce-t-il.

A regarder la fiche de score de ses sept rencontres, on pourrait croire qu'Iga Swiatek a vécu un Roland-Garros tranquille. En dehors de son huitième de finale contre la Chinoise Zheng, la seule à lui avoir pris un set, elle a écrasé la concurrence. Mais son plus grand adversaire, c'était le contexte. Son statut. Cette série de 28 victoires en amont du Grand Chelem parisien. Match après match, elle a répété que tout allait bien de ce côté. C'est le jeu, et elle ne pouvait dire autre chose. Dans la réalité, ce fut bien l'élément le plus complexe de l'équation.

Le plus difficile en Grand Chelem, c'est de ne pas trop s'encombrer l'esprit quand on ne joue pas

"Gérer la pression, c'est la partie la plus difficile de ce métier, concède-t-elle aujourd'hui. Parce qu'on voit sur les Grands Chelems, il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver et ce n'est pas facile de gérer cette pression. Oui, je l'ai sentie. Je me suis dit que le plus dur était de ne pas y penser trop, de sur-analyser les choses et de penser aux chiffres et à la probabilité de gagner ou pas.Le plus difficile en Grand Chelem, c'est de ne pas trop s'encombrer l'esprit quand on ne joue pas. Par exemple, la journée de vendredi a été difficile. Une quinzaine comme ça, c'est compliqué, tout le monde me rappelait ces chiffres.Mais j'ai beaucoup travaillé sur ce plan. J'ai progressé et c'est aussi quelque chose dont je suis fière."

Elle gère, Iga, elle gère. On ne remporte pas impunément neuf finales consécutives sur le circuit (elle a perdu la toute première au printemps 2019 et n'y a plus connu l'échec depuis) sans posséder une certaine capacité à maîtriser ses émotions. Elle dit traiter ces finales "comme n'importe quel autre match." Un leurre, bien sûr. Elle aussi est soumise à un stress supplémentaire avant un match où un titre est sur la table. Mais le tennis se joue à deux : "Je me dis qu'en face aussi il y a de la tension. La clé, c'est d'être moins stressée que l'adversaire."

"Elle mérite, et nous méritons tous quelques jours de repos", a souri Tomasz Wiktorowski. Une autre façon de dire que, décidément, ces deux semaines n'ont pas été un long fleuve tranquille. Du repos, Iga Swiatek compte en prendre. "Je vais passer au moins une semaine à la maison, à Varsovie", savoure la reine de Roland. Après, il sera temps de penser à la suite. L'esprit libéré d'un certain poids.

Iga Swiatek à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

Roland-Garros Zverev, pied droit meurti : l'Allemand a "plusieurs ligaments déchirés" IL Y A 3 HEURES