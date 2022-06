Tennis

Roland-Garros - Finale Swiatek - Gauff - "Pour l'instant, il y a Iga Swiatek et les autres"

ROLAND-GARROS - Avec une 35e victoire d'affilée, Iga Swiatek a égalé Venus Williams et n'est plus qu'à une victoire d'égaler Monica Seles et ses 36 succès de rang. Martina Hingis est à 37… La Polonaise s'inscrit parmi les grandes de ce sport, à seulement 21 ans. Est-elle partie pour régner sur la planète tennis ? C'est ce que pensent Arnaud Di Pasquale et Maxime Battistella dan DiP Impact.

