Voilà, c'est fini. Si Roland-Garros et la Fédération française de tennis avaient mis les petits plats dans les grands pour une superbe cérémonie en l'honneur de Jo-Wilfried Tsonga mardi, celle pour Gilles Simon ce samedi a été plus intimiste. Parce que cette histoire a été moins flamboyante, que le personnage charrie moins d'enthousiasme et aussi parce que sa carrière ne connaîtra son dénouement qu'à la fin de la saison. Simon ne jouera plus à Roland-Garros et bientôt plus au tennis professionnel, mais il retient qu'il a maximisé son potentiel et que le tennis d'aujourd'hui devient de plus en plus compliqué pour les joueurs comme lui.

Un match dingue et trois tours : Simon a réussi sa sortie

"C'était un match difficile, il a joué un tennis fantastique du début à la fin, a résumé Simon avec sa lucidité habituelle. J'espérais pouvoir faire mieux mais malheureusement c'est une défaite en trois sets méritée. Bien sûr, ça aurait été génial de jouer un super match, de profiter encore plus de l'ambiance, de cette dernière expérience. Mais dans l'ensemble, je me sens chanceux d'avoir joué trois matches ici".

Gilles Simon rugit de plaisir sur le Philippe-Chatrier après sa victoire sur Steve Johnson Crédit: Getty Images

"Aujourd'hui j'avais trop de douleurs, assure-t-il. C'était trop pour seulement avoir une chance de revenir dans le match, je ne parle même pas de gagner. Contre un adversaire comme lui, s'il fait ce match-là, je n'ai plus les armes pour lutter. Ce n'est pas une surprise pour moi et ça ne me rend pas triste." Non, Simon est plutôt conscient que son corps a "atteint sa limite". Et l'impression est renforcée par l'évolution des physiques des meilleurs joueurs du monde, de plus en plus éloignés du sien.

Je ne sors pas du même moule qu'Auger-Aliassime

"Les gars aujourd'hui sont des bêtes. Ils ont tout : forts, grands, rapides, endurants… Je ne sors pas du même moule que Félix Auger-Aliassime, par exemple. Vous pouvez imaginer que quand Félix tape un coup droit à sa puissance maximale, pour moi, c'est dur de contrer. Si vous regardez les statistiques, les gars de 1,90 m et 80 kilos ont plus de chances de gagner des GC. Pour les joueurs de 1,80 m et 70 kilos, c'est plus dur. Nous sommes nés comme ça, c'est la nature. Vous vous battez avec ce que vous avez, c'est le tennis."

Félix Auger-Aliassime au 1er tour de Roland-Garros 2022 Crédit: Getty Images

Double quart de finaliste en Grand Chelem (Open d'Australie 2009 et Wimbledon 2015), Simon n'a jamais fait mieux que les huitièmes à Roland. Se sentait-il attendu Porte d'Auteuil et ressentait-il, en conséquence, une pression supplémentaire ? "Les gens croient toujours que c'est parce qu'on est attendu, reprend-il. Je sais que je n'ai jamais été attendu à Roland. Jamais un Français ne s'est levé en se disant que Simon allait gagner Roland-Garros. Ce n'est pas cette pression ça, c'est la pression que je me mets."

Ce manque de grand résultat à Roland-Garros n'a pas aidé à le mettre dans la lumière dans une génération tricolore, les fameux "nouveaux Mousquetaires", qui a brillé au haut niveau. Souvent dans l'ombre, Gilles Simon ne s'en est pas ému au moment de faire le bilan : "Je n'ai jamais cherché de reconnaissance. On m'en a toujours parlé parce que ma génération était extrêmement charismatique, chacun incarne des personnages, presque de bande-dessinée. Tsonga, Gasquet, Monfils… Chacun à leur manière sont vraiment exceptionnels. Je pense que je suis plus normal. ça me va très bien". Plus normal mais Simon ne fut pas moins méritant pour autant. Au contraire.

