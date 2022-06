Iga Swiatek est indomptable. Auteure d'une partie exceptionnelle, la Polonaise a détruit Daria Kastakina, 20e mondiale, en un peu plus d'une heure de jeu 6-2, 6-1 en demi-finale de Roland-Garros. Avec 34 victoires consécutives, Swiatek continue son excellent parcours sur la terre battue parisienne et obtient son billet pour la finale où elle affrontera soit Cori Gauff, soit Martina Trevisan. Elle pourra y remporter un éventuel second titre après son sacre en 2020.

Mais où s'arrêtera la série d'invincibilité d'Iga Swiatek ? Pas ce jeudi en tout cas. Largement dominatrice, la Polonaise n'a laissé que quelques miettes à Daria Kasatkina qui n'a pas réussi à saisir ses opportunités. D'entrée, Swiatek a lancé le match par un jeu de service remporté en quelques secondes. Puis, elle a réussi à breaker son adversaire qui tentait de la neutraliser avec sa longueur de balle. La Russe a d'ailleurs débreaké puis recollé (2-2). On a alors cru que le combat se lançait enfin mais la numéro 1 mondiale n'était pas de cet avis.

Kasatkina n'a pas existé

Impériale à partir de ce moment là, la Polonaise a commencé à dérouler. Extrêmement offensive comme à son habitude, Swiatek a roué de coups son adversaire. Très précise, elle a multiplié les coups gagnants, en réalisant un nombre exceptionnel pour un match si court (22 en tout contre 10 pour la Russe). Après avoir remporté le premier set 6-2, Swiatek n'a pas fait de sentiments pour se montrer plus expéditive encore par la suite. Dépassée, Kasatkina a été contrainte de surjouer, commettant pas mal de fautes. Avec 9 petits points remportés durant la deuxième manche, la Russe a finalement pris un sévère 6-1.

Ce 34e succès de Swiatek la place à hauteur de la plus belle série de Serena Williams en 2013. Samedi, la Polonaise pourra rattraper Venus et ses 35 succès en 2000. Ce serait alors la cerise sur le gâteau d'un deuxième titre en Grand Chelem.

