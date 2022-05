Le court Philippe-Chatrier l'a accueilli avec quelques sifflets, tout acquis qu'il était à la cause d'Hugo Gaston samedi. Il l'a raccompagné aux vestiaires avec les honneurs dûs à la performance qu'il venait de réaliser. Holger Rune est en huitième de finale de Roland-Garros, une première en Grand Chelem pour lui, et s'il ne partira pas favori face au finaliste sortant, Stefanos Tsitsipas, le Grec devra se méfier de l'autre pépite de moins de 20 ans qui progresse au classement ATP dans l'ombre de Carlos Alcaraz.

C'est un joueur qui frappe très fort, très solide du fond de court, qui fait très peu de fautes, très agressif, qui sert bien, détaillait le petit Tricolore. Il maîtrise tous les coups du tennis, il m'a même fait quelques amorties." Si le public français ne connaissait pas Rune, il a découvert ce gaillard danois qui entre dans les standards du tennis moderne (1,88 m et 77 kilos selon l'ATP). Sa frappe sèche et lourde a tranché avec le manque de puissance flagrant d'un Hugo Gaston sans solution. "

Alcaraz, un modèle ?

Penser amortie dans le tennis d'aujourd'hui peut vite vous conduire à avoir Carlos Alcaraz en tête. Le Danois partage beaucoup avec l'Espagnol, à commencer par une année de naissance (2003). Le 29 avril pour Rune, le 5 mai pour Alcaraz, de six jours seulement son cadet donc. Mais si le second crève l'écran au point de s'être offert deux Masters 1000 (Miami et Madrid) et d'être cité parmi les favoris de Roland-Garros, l'autre prend un peu plus son temps. Avant le deuxième Grand Chelem de la saison, Holger Rune pointait au 40e rang mondial et ne compte qu'un ATP 250 à son palmarès (Munich).

Il y a cependant dans le CV de Rune une chose qu'Alcaraz n'a pas : le titre juniors à Roland-Garros (2019) dans un tournoi où l'Espagnol avait été sorti dès le 1er tour. Reste que celui-ci a gravi les paliers suivants bien plus vite et que ce huitième de final parisien est le premier coup réalisé par Rune qui s'est ouvert le tableau en renvoyant Denis Shapovalov chez lui au 1er tour.

"Je suis content, c'est ce pour quoi je travaille : pouvoir jouer dans les tournois les plus importants, avait dit Rune après cette victoire. J'essaie de m'améliorer chaque jour et de faire des choses, un peu mieux que le jour précédent. Cela m'aide énormément. L'année dernière, à Lisbonne, j'étais très loin de pouvoir jouer ce genre de match."

Pendant Roland 2021, Rune disputait… un Challenger

Où étiez-vous pendant Roland-Garros 2021 ? Rune lui s'en souvient, il disputait un Challenger à Oeiras, dans la banlieue de Lisbonne. Tournoi lors duquel il avait chuté en finale face au Portugais, Gastao Elias. A l'issue de cette semaine, il pointait au 291e rang mondial. Lundi prochain, il sera aux portes du Top 30 (31e au pire). La suite de sa saison l'avait notamment mené au 1er tour de l'US Open face à un certain Novak Djokovic qui entamait là sa quête, finalement vaine, du Grand Chelem calendaire.

Un match qu'Holger Rune avait achevé avec des crampes non sans avoir au préalable chapardé un set au maître incontesté du circuit. S'il avait fait sourire en entrant sur le court avec un sac Ikea sur l'épaule, son aplomb lui avait permis de ne pas baisser les yeux devant Djokovic. "Il mérite des applaudissements, avait jugé son rival d'un jour. C'est dommage qu'il ait dû passer par là. Il a bien joué dans le deuxième set quand ça comptait. [...] Il reviendra plus fort et je suis sûr que nous le verrons beaucoup à l'avenir." Sur Twitter, le Serbe avait poursuivi l'hommage.

J'ai gagné le respect de Djokovic ce soir-là

Il m'a dit d'être patient et de tout donner sans jamais rien lâcher et que tout irait bien", avait dit Rune après une discussion profonde, à l'écouter, avec le patron du circuit à Belgrade. "Je pense vraiment que j'ai gagné son respect ce soir-là et j'en suis très heureux car ce n'est pas facile de l'obtenir. Novak est le meilleur au monde, ce qui va de pair avec certaines normes", soufflait-il encore ", avait dit Rune après une discussion profonde, à l'écouter, avec le patron du circuit à Belgrade. "", soufflait-il encore à Tennis Majors en décembre dernier.

Après Shapovalov, Laaksonen et donc Gaston, Holger Rune sera opposé à un autre type de test en huitièmes de finale. Stefanos Tsitsipas, l'homme qui menait deux manches à rien face à Novak Djokovic en finale l'an dernier, se dresse devant lui. Au moment du tirage au sort, le Grec avait été salué comme relativement chanceux puisque ni Djoko, ni Nadal, ni Alcaraz ne figuraient dans sa moitié de tableau. Pour sûr, il avait tout de même ciblé quelques adversaires dangereux sur sa route vers la finale. Holger Rune en faisait-il partie ? Lui seul le sait mais il aurait toutes les raisons de se méfier de l'autre "teenager" du Top 50.

