Le pourquoi du comment

Ce fut cruel pour Cori Gauff, en larmes sur sa chaise et lors de la remise des trophées, mais d'une implacable logique. Fidèle à sa ligne de conduite ultra-offensive, Iga Swiatek a marché sur l'Américaine qui disputait sa toute première finale en Grand Chelem. Et c'est certainement la combinaison de ses deux facteurs-clés qui explique la sécheresse du score (6-1, 6-3) et le caractère expéditif de cette partie achevée en à peine plus d'une heure (1h08 de jeu).

Gérer un événement de cette envergure est d'une complexité inouïe. Et à 18 ans, Cori Gauff avait beau prendre du recul en conférence de presse et affirmer qu'un titre en Majeur ne changerait pas fondamentalement sa vie - faisant référence aux tragédies comme les fusillades aux Etats-Unis ou la guerre en Ukraine -, la pression était bien présente pour elle lors des premiers échanges. Clairement tendue, elle a multiplié les fautes directes.

Ajoutez à cela une Iga Swiatek déchaînée, déterminée à exploiter chaque balle courte, à assommer son adversaire dès les premières frappes, et vous obtenez un double break d'entrée (4-0) et une finale à sens unique. Cela ne signifie pas pour autant que Gauff ne s'est pas battue et n'y a jamais cru. L'Américaine a même fait tout ce qu'elle a pu pour inverser la tendance, notamment en tout début de second acte.

Mais Swiatek était sur sa planète, donnant l'impression parfois d'assister à un combat de boxe entre un poids lourds face à un poids coqs. Malgré les qualités défensives indéniables de sa rivale, tout allait trop vite sur le court Philippe-Chatrier. Surfant sur la vague de confiance qui la porte depuis le mois de février, elle en est désormais à 35 victoires consécutives, égalant la marque de Venus Williams en 2000. Et ce n'est sans doute pas fini…

Iga Swiatek à Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

Le moment-clé

Clairement à sens unique, la finale n'a pas connu de tournant marquant. Il serait même tentant de faire du premier jeu - le break d'entrée de Swiatek - le moment décisif de la partie. Ce serait oublier que Cori Gauff s'est révoltée malgré tout dans cette finale quand elle a ravi d'entrée de seconde manche le service adverse, confirmant même son avance sur son engagement suivant. Mais à 2-0 contre elle, alors qu'elle sortait d'un passage plus délicat émaillé de fautes directes, Swiatek a repris sa marche en avant, comme si de rien n'était. La suite ? Six jeux d'affilée pour aller chercher le titre.

La fiche

Statistiques Iga Swiatek Cori Gauff Aces 1 2 Doubles fautes 0 3 Pourcentage 1ères balles 73 % 65 % Réussite 1ère balle 72 % 46 % Réussite 2de balle 58 % 40 % Balles de break 5/10 1/1 Coups gagnants 18 14 Fautes directes 16 23 Points gagnés 62 39

La stat : 8

En prolongeant sa série de titres sur le circuit (6 désormais après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome), Iga Swiatek en a achevé une autre : les 8 dernières éditions de Roland-Garros avaient connu 8 championnes différentes. Elle est la première à conquérir à nouveau le trophée depuis Serena Williams en 2015.

La décla

Swiatek : "J'ai dit à Coco de ne pas pleurer... et c'est ce que je fais maintenant." Puis s'adressant à Gauff : "Félicitations pour ton tournoi, vraiment. Tu progresses tout le temps… Quand j'avais ton âge, je vivais ma première année sur le circuit et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je suis sûre que tu reviendras."

La question : Mais où va-t-elle s'arrêter ?

Elle était la grande favorite de cette édition 2022 de Roland-Garros. Et pourtant le plus dur restait à faire : confirmer sur le terrain. Car dans le monde de la petite balle jeu, les tournois du Grand Chelem sont le juge de paix, l'échelle qui mesure l'étoffe des championnes et des champions. Iga Swiatek avait beau dominer le circuit de la tête et des épaules depuis la fin de l'hiver, tout autre résultat qu'une victoire sur la terre battue parisienne aurait été perçu comme un échec.

La Polonaise le savait, et c'est ce qui rend sa performance d'autant plus remarquable. Alors que la pression sur ses épaules était immense, que chacune de ses sept adversaires de la quinzaine n'avait rien à perdre et pouvait donc jouer sans se poser de questions, Swiatek a déjoué tous les pièges. Elle n'a d'ailleurs légèrement chancelé qu'en huitième de finale contre la Chinoise Qinwen Zheng qui lui a ravi son seul set du tournoi.

Iga Swiatek avec le trophée de Roland-Garros en 2022 Crédit: Getty Images

Pour le reste, la reine Iga a imposé son tennis ultra-agressif du premier au dernier point. Une stratégie "blitzkrieg" assumée, quitte à faire davantage de fautes directes, et dans la droite lignée de la nouvelle dimension donnée à son tennis depuis le coup d'envoi de la saison 2022.

L'objectif ? Gagner sur toutes les surfaces et pas seulement sur sa terre adorée. Il a déjà été atteint sur dur avec le triplé Doha-Indian Wells-Miami en février-mars. Elle va pouvoir désormais se lancer à la conquête du gazon et de Wimbledon. Et vu la confiance qui l'anime, on voit mal qui pourrait l'en empêcher. A 21 ans, la patronne s'est installée, il sera difficile de la déloger.

